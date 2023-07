Chord Gitar dan Lirik Lagu Kekasih Bayangan - Cakra Khan: Kau Jadikan Aku Kekasih Bayangan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kekasih Bayangan yang dipopulerkan oleh penyanyi Cakra Khan.

Lagu Kekasih Bayangan dirilis pada tahun 2017.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Kekasih Bayangan - Cakra Khan:

[Intro] C G/B A# A Dm G

C G

Padamu pemilik

Am Em

hati yang tak pernah ku miliki

F Em Am

Yang hadir sebagai

Dm F C G

bagian dari kisah hidupku

C G

Engkau aku cinta

Am Em

dengan segenap rasa di hati

F Em Am

Selalu ku mencoba

Dm F C

menjadi seperti yang engkau minta

[Chorus]

F G

Aku tahu engkau sebenarnya tahu

E Am

Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu

G Dm G

Kau sembunyikan rasa cintaku

C C7

Di balik topeng persahabatanmu yang palsu

F G

Kau jadikan aku kekasih bayangan

E Am

Untuk menemani saat kau merasa sepi

G Dm Fm G C

Bertahun lamanya kujalani kisah cinta sendiri

C G/B

Mungkin memang benar

Am Em

Cinta itu tak lagi berharga

F Em Am

Semua percuma

Dm F C

bila engkau tak punya ikatan

[Chorus]

F G

Aku tahu engkau sebenarnya tahu

E Am

Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu

G Dm G

Kau sembunyikan rasa cintaku

C C7

Di balik topeng persahabatanmu yang palsu

F G

Kau jadikan aku kekasih bayangan

E Am

Untuk menemani saat kau merasa sepi

G Dm Fm G C Am Dm

Bertahun lamanya kujalani kisah cinta sendiri

G C Am F G

cinta sendiri

[chorus]

F G

Aku tahu engkau sebenarnya tahu

E Am

Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu

G Dm G

Kau sembunyikan rasa cintaku

C C7

Di balik topeng persahabatanmu yang palsu

F G

Kau jadikan aku kekasih bayangan

E Am

Untuk menemani saat kau merasa sepi

Dm Fm

Bertahun lamanya kujalani kisah

C Am F

cinta sendiri

G C

cinta sendiri

