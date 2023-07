Lirik dan Terjemahan Lagu I Don't Wanna Miss A Thing - Aerosmith: I Don't Wanna Close My Eyes

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Don't Wanna Miss A Thing yang dipopulerkan oleh Aerosmith.

Lagu I Don't Wanna Miss A Thing dirilis pada tahun 1998.

Berikut lirik dan terjemahan lagu I Don't Wanna Miss A Thing - Aerosmith:

I could stay awake just to hear you breathing

Aku bisa terus terjaga demi untuk mendengar nafasmu

Watch you smile while you are sleeping

Melihatmu tersenyum dalam tidurmu

Far away and dreaming

Begitu jauh dan bermimpi

I could spend my life in this sweet surrender

Aku bisa menghabiskan seluruh hidupku dalam kepasrahan yang indah ini

I could stay lost in this moment forever

Aku bisa terus tersesat dalam saat seperti ini selamanya

Well, every moment spent with you

Ya, tiap saat yang kuhabiskan bersamamu

Is a moment I treasure

Adalah saat yang sangat berharga

I don't wanna close my eyes

Tak ingin kupejamkan mataku

I don't wanna fall asleep

Tak ingin kuterlelap

'Cause I'd miss you, babe

Karena aku pasti merindukanmu, sayang

And I don't wanna miss a thing

Dan aku tidak mau melewatkan apapun

'Cause even when I dream of you

Karena meski saat aku bermimpi tentangmu

The sweetest dream will never do

Mimpi terindahkanpun takkan bisa mengganti

I'd still miss you, babe

Aku akan tetap merindukanmu, sayang

And I don't wanna miss a thing

Dan aku tidak mau melewatkan apapun

Lying close to you

Berbaring di sisimu

Feeling your heart beating

Merasakan detak jantungmu

And I'm wondering what you're dreaming

Dan aku bertanya-tanya kamu sedang mimpi apa

Wondering if it's me you're seeing

Bertanya-tanya apakah aku yang sedang kamu lihat

Then I kiss your eyes and thank God we're together

Lalu kukecup matamu dan kubersyukur kita bersatu

And I just wanna stay with you

Dan aku ingin terus bersamamu

In this moment forever, forever and ever

Di saat seperti ini selamanya, selama-lamanya

I don't wanna close my eyes

Tak ingin kupejamkan mataku

I don't wanna fall asleep

Tak ingin kuterlelap

'Cause I'd miss you, babe

Karena aku pasti merindukanmu, sayang

And I don't wanna miss a thing

Dan aku tidak mau melewatkan apapun

'Cause even when I dream of you

Karena meski saat aku bermimpi tentangmu

The sweetest dream will never do

Mimpi terindahkanpun takkan bisa mengganti

I'd still miss you, babe

Aku akan tetap merindukanmu, sayang

And I don't wanna miss a thing

Dan aku tidak mau melewatkan apapun

Don't wanna close my eyes

Tak ingin kupejamkan mataku

Don't wanna fall asleep

Tak ingin kuterlelap

I don't wanna miss a thing

Aku tidak mau melewatkan apapun

