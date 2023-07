Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia This Is What Makes Us Girls - Lana Del Rey

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk This Is What Makes Us Girls yang dipopulerkan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu This Is What Makes Us Girls - Lana Del Rey:

Remember how we used to party up all night?

Sneaking out, looking for a taste of real life

Drinking in the small town firelight

(Pabst Blue Ribbon on ice)

Sweet sixteen and we had arrived

Walking down the streets as they whistle, "Hi, hi"

Stealing police cars with the senior guys

Teachers said we'd never make it out alive

There she was, my new best friend

High heels in her hand, swaying in the wind

Oh, she starts to cry, mascara running down her little Bambi eyes

"Lana, how I hate those guys"

This is what makes us girls

We all look for heaven and we put love first

Something that we'd die for, it's a curse

Don't cry about it, don't cry about it

This is what makes us girls

We don't stick together 'cause we put love first

Don't cry about him, don't cry about him

It's all gonna happen (Happen, happen)

And that's where the beginning of the end begun

Everybody knew that we had too much fun

We were skipping school and drinking on the job

With the boss

Sweet sixteen and we had arrived

Baby's table dancing at the local dive

Cheering our names in the pink spotlight

Drinking cherry schnapps in the velvet night

Yeah, we used to go break into the hotel

Glimmering, we'd swim

Running from the cops in our black bikini tops

Screaming, "Get us while we're hot, get us while we're hot"

(C'mon, take a shot)

This is what makes us girls

We all look for heaven and we put love first

Something that we'd die for, it's a curse

Don't cry about it, don't cry about it

This is what makes us girls

We don't stick together 'cause we put love first

Don't cry about him, don't cry about him

It's all gonna happen (Happen, happen)

The prettiest in-crowd that you had ever seen

Ribbons in our hair and our eyes gleamed mean

A freshmen generation of degenerate beauty queens

And you know something?

They were the only friends I ever had

We got into trouble and when stuff got bad

I got sent away, I was waving on the train platform

Crying 'cause I know I'm never coming back

This is what makes us girls

We all look for heaven and we put love first

Something that we'd die for, it's a curse

Don't cry about it, don't cry about it

This is what makes us girls

We don't stick together 'cause we put love first

Don't cry about him, don't cry about him

It's all gonna happen, oh

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia This Is What Makes Us Girls - Lana Del Rey:

Ingat bagaimana kita biasa berpesta sepanjang malam?

Menyelinap keluar, mencari cita rasa kehidupan nyata

Minum di lampu api kota kecil

(Pabst Blue Ribbon on ice)

Enam belas tahun yang manis dan kami telah tiba

Berjalan menyusuri jalanan saat mereka bersiul, "Hai, hai"

Mencuri mobil polisi dengan orang senior

Guru berkata kita tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup

Itu dia, sahabat baruku

Sepatu hak tinggi di tangannya, bergoyang tertiup angin

Oh, dia mulai menangis, maskara mengalir di mata Bambi kecilnya

"Lana, betapa aku membenci orang-orang itu"

Inilah yang membuat kita perempuan

Kita semua mencari surga dan kita mendahulukan cinta

Sesuatu yang membuat kita rela mati, itu adalah kutukan

Jangan menangis tentang itu,

Inilah yang membuat kami perempuan

Kami tidak bersatu karena kami mendahulukan cinta

Jangan menangisi dia, jangan menangisi dia

Itu semua akan terjadi (Terjadi, terjadi)

Dan di situlah awal dari akhir dimulai

Semua orang tahu bahwa kami terlalu bersenang-senang

Kami membolos sekolah dan minum-minum di tempat kerja

Dengan bos

Sweet sixteen dan kami telah tiba

Meja bayi berdansa di penyelaman lokal

Menyemangati nama kami di lampu sorot merah muda

Minum schnapps ceri di malam beludru

Ya, kami menggunakan untuk masuk ke hotel

Berkilauan, kami akan berenang

Berlari dari polisi dengan atasan bikini hitam kami

Berteriak, "Jawab kami selagi kami kepanasan,dapatkan kami selagi kami panas"

(Ayo, coba)

Inilah yang membuat kita perempuan

Kita semua mencari surga dan kita mendahulukan cinta

Sesuatu yang membuat kita rela mati, itu adalah kutukan

Jangan menangis, jangan menangis tentang itu

Ini adalah apa yang membuat kami perempuan

Kami tidak bersatu karena kami mendahulukan cinta

Jangan menangisi dia, jangan menangisi dia

Itu semua akan terjadi (Terjadi, terjadi)

Kerumunan tercantik yang pernah Anda lihat

Pita di rambut kami dan mata kami bersinar berarti

Generasi baru dari ratu kecantikan yang merosot

Dan Anda tahu sesuatu?

Mereka satu-satunya teman yang pernah

kumiliki

Menangis karena aku tahu aku tidak akan pernah kembali

Inilah yang membuat kami perempuan

Kita semua mencari surga dan kita mendahulukan cinta

Sesuatu yang membuat kita rela mati, itu adalah kutukan

Jangan menangisi itu, jangan menangisi itu

Inilah yang membuat kami perempuan

Kami tidak bersatu karena kami mendahulukan cinta

Jangan menangisi dia, jangan menangisi dia

Itu semua akan terjadi, oh

(Tribunnews.com)