V BTS Dikabarkan Jadi Model Video Klip dari Lagu Terbaru NewJeans

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Kim Taehyung atau V BTS dikabarkan akan menjadi model video klip di lagu terbaru NewJeans.

Nantinya, V BTS dipasangkan dengan Jung Ho Yeon.

Dilansir dari Soompi, Rabu (19/7/2023), agensi NewJeans, ADOR mengumumkan video klip untuk lagu Cool With You akan memiliki dua versi dan menampilkan penampilan oleh dua bintang global yang tidak terduga.

Sejak itu, spekulasi mulai menyebar secara online bahwa V BTS dan Jung Ho Yeon adalah dua bintang itu.

Rumor ini semakin kuat setelah saksi mata membagikan secara online bahwa mereka telah melihat kedua bintang tersebut mengunjungi sebuah restoran di Madrid, Spanyol selama tiga hari berturut-turut, diduga sedang syuting untuk video musik tersebut.

Kendati begitu, menanggapi hal ini ADOR enggan mengomentarinya.

"Kami tidak dapat mengonfirmasinya," jelasnya.

Video musik untuk Cool With You, satu di antara tiga judul lagu dari mini album mendatang NewJeans bertajuk Get Up yang akan dirilis pada 20 Juli.

Sementara itu, dua judul lagu NewJeans lainnya akan dirilis bersamaan dengan mini album lainnya pada 21 Juli.