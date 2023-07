Gugat Cerai Suami, Cinta Penelope Akui Masih Sayang dengan Taha Gokhan dan Keluarganya

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Cinta Penelope mantap gugat cerai sang suami, Taha Gokhan.

Diketahui, sidang perdana cerai antara Cinta Penelope dan Taha Gokhan telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Selasa (18/7/2023) kemarin.

Sidang perdana perceraian tersebut digelar dengan agenda mediasi.

Sedangkan saat memasuki ruang sidang, Cinta Penelope terlihat menggandeng tangan Taha Gokhan.

Saat ditanya awak media soal tangannya yang menggandeng Taha Gokhan, Cinta Penelope masih mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang suami.

"Ohh ya dong, aku kan sayang," ungkap Cinta Penelope, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis (20/7/2023).

Ia pun mengatakan bahwa dirinya masih tinggal satu rumah dengan Taha Gokhan.

Namun disebutnya ia dan Taha Gokhan beda ruangan.

"Rumahnya masih bareng, cuman beda ruangan," ujarnya

Saat ditanya soal alasan gugat cerai sang Suami, Cinta Penelope menyebut karena sayang.

"Alasannya karena sayang," kata Cinta.

Sementara itu, Cinta Penelope menuturkan bahwa di setiap rumah tangga pasti ada suatu permasalahan yang muncul.

Cinta Penelope dan Taha Gokhan saat tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (TRIBUNNEWS.COM/Fauzi Nur Alamsyah)

Namun, Cinta Penelope masih mengakui sayang dengan sang suami dan keluarga.

"I love Taha so much dan keluarganya dia, problem is problem, masalah pasti ada," tuturnya.