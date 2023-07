Lirik dan Terjemahan Lagu Sweet - Cigarettes After Sex: It's So Sweet, Knowing That You Love Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sweet yang dinyanyikan oleh Cigarettes After Sex.

Lagu Sweet ini dirilis pada tahun 2017 dan merupakan bagian dari album studio pertama mereka yang diberi tajuk nama band mereka sendiri.

Diketahui, lagu Sweet mengisahkan tentang sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara, saling mencintai tanpa harus saling mengatakannya satu sama lain.

Lagu Sweet telah diunggah di YouTube Cigarettes After Sex pada 9 Juni 2017.

Lirik dan Terjemahan Lagu Sweet - Cigarettes After Sex:

[Verse 1]

Watching the video that you sent me

Menonton video yang kamu kirimkan padaku

The one where you're showering with wet hair dripping

Di mana kamu mandi dengan rambut basah yang menetes

You know that I'm obsessed with your body

Kamu tahu aku terobsesi dengan tubuhmu

But it's the way you smile that does it for me

Tapi senyummu yang lebih mempesona



[Chorus]

It's so sweet, knowing that you love me

Sungguh manis mengetahui bahwa kamu mencintaiku

Though we don't need to say it to each other, sweet

Meski kita tidak perlu mengatakannya satu sama lain, manis

Knowing that I love you, and running my fingers through your hair

Mengetahui bahwa aku mencintaimu, dan membelai rambutmu dengan jemariku

It's so sweet

Sungguh manis



[Verse 2]

Watching the video where you're lying

Menonton video di mana kamu berbaring

In your red lingerie ten times nightly

Dengan pakaian dalam warna merah hingga 10 kali setiap malamnya

You know I think your skin's the perfect color

Ketahuilah apabila kulitmu begitu sempurna

But it's always your eyes that pull me under

Tapi kedua matamu yang selalu membuatku tersipu malu



[Chorus]

It's so sweet, knowing that you love me

Sungguh manis mengetahui bahwa kamu mencintaiku

Though we don't need to say it to each other, sweet

Meski kita tidak perlu mengatakannya satu sama lain, manis

Knowing that I love you, and running my fingers through your hair

Mengetahui bahwa aku mencintaimu, dan membelai rambutmu dengan jemariku

It's so sweet

Sungguh manis



[Bridge]

And I will gladly break it, I will gladly break my heart for you

Dan aku akan dengan senang hati akan menghancurkan hatiku untuk dirimu

And I will gladly break it, I will gladly break my heart for you

Dan aku akan dengan senang hati akan menghancurkan hatiku untuk dirimu

And I will gladly break it, I will gladly break my heart for you

Dan aku akan dengan senang hati akan menghancurkan hatiku untuk dirimu

And I will gladly break it, I will gladly break my heart for you

Dan aku akan dengan senang hati akan menghancurkan hatiku untuk dirimu



[Chorus]

It's so sweet, knowing that you love me

Sungguh manis mengetahui bahwa kamu mencintaiku

Though we don't need to say it to each other, sweet

Meski kita tidak perlu mengatakannya satu sama lain, manis

Knowing that I love you, and running my fingers through your hair

Mengetahui bahwa aku mencintaimu, dan membelai rambutmu dengan jemariku

It's so sweet

Sungguh manis

