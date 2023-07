Lirik Lagu dan Terjemahan Headlines - Drake: They Know, They Know, They Know

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Headlines yang dipopulerkan oleh Drake.

Lagu berjudul Headlines dirilis oleh penyanyi sekaligus rapper ternama, Drake pada 2011, lalu.

Lirik Lagu Headlines - Drake

I might be too strung out on compliments

Overdosed on confidence

Started not to give a fuck and stopped fearing the consequence

Drinking every night because we drink to my accomplishments

Faded way too long I'm floating in and out of consciousness

And they sayin' I'm back, I'd agree with that

I just take my time with all this shit, I still believe in that

I had someone tell me I fell off, oh I needed that

And they wanna see me pick back up, well where'd I leave it at

I know I exaggerated things, now I got it like that

Tuck my napkin in my shirt, cause I'm just mobbin' like that

You know good and well that you don't want a problem like that

You gone make someone around me catch a body like that

No, don't do it, please don't do it, cause one of us goes in

And we all go through it

Drizzy got the money, so Drizzy gonna pay it

Those my brothers, I ain't even gotta say it

That's just something they know

They know, they know, they know

They know, they know, they know

They know, they know, they know

Yeah they know yeah

That the real is on the rise

Fuck them other guys

I even gave them a chance to decide

Now it's something they know

They know, they know, they know,

Yeah, I be yelling out money over everything, money on my mind.

Then she wanna ask when it got so empty

Tell her I apologize it happened over time

She says they missed the old drake, girl don't tempt me

If they don't get it, they'll be over you

That new shit that you got is overdue

You better do what you suppose to do

I'm like why I gotta be all that but still I can't deny the fact that it's true

Listen to you expressing all them feelings

Soap opera rappers all these niggas sound like all my children

And that's who you thinking is 'bout to come and make a killing

I guess it really is just me, myself and all my millions

You know the game even got it like that

You gone hype me up and make me catch a body like that

Cause I live for this it isn't just a hobby like that

When they get my shit and play it, I ain't even gotta say it, they know

They know, they know, they know

They know, they know, they know

They know, they know, they know

Yeah they know yeah

That the real is on the rise

Fuck them other guys

I even gave them a chance to decide

Now it's something they know

They know, they know, they know

I be yelling out money over everything, money on my mind. (mind, mind, mind)

Tell em' I apologize it happened over time (time, time, time)

They know

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Headlines - Drake

Saya mungkin terlalu tegang pada pujian

Terlalu percaya diri

Mulai untuk tidak peduli dan berhenti takut konsekuensinya

Minum setiap malam karena kami minum untuk pencapaian saya

Terlalu lama pudar, aku keluar-masuk kesadaran

Dan mereka bilang aku kembali, aku setuju dengan itu

Saya hanya mengambil waktu saya dengan semua omong kosong ini, saya masih percaya itu

Saya memiliki seseorang yang mengatakan bahwa saya jatuh, oh saya membutuhkannya

Dan mereka ingin melihat saya mengambil kembali, di mana saya meninggalkannya

Saya tahu saya melebih-lebihkan hal-hal, sekarang saya mendapatkannya seperti itu

Selipkan serbet di bajuku, karena aku hanya mobbin seperti itu

Anda tahu benar dan baik bahwa Anda tidak ingin masalah seperti itu

Anda pergi membuat seseorang di sekitar saya menangkap tubuh seperti itu

Tidak, jangan lakukan itu, tolong jangan lakukan itu, karena salah satu dari kita masuk

Dan kita semua melewatinya

Drizzy mendapat uang, jadi Drizzy akan membayarnya

Saudara-saudaraku itu, aku bahkan tidak harus mengatakannya

Itu hanya sesuatu yang mereka ketahui

Mereka tahu, mereka tahu, mereka tahu

Mereka tahu, mereka tahu, mereka tahu

Mereka tahu, mereka tahu, mereka tahu

Ya mereka tahu ya

Bahwa yang nyata sedang meningkat

Persetan mereka orang lain

Saya bahkan memberi mereka kesempatan untuk memutuskan

Sekarang mereka tahu sesuatu

Mereka tahu, mereka tahu, mereka tahu,

Ya, saya akan berteriak uang atas segalanya, uang di pikiran saya.

Lalu dia ingin bertanya kapan itu jadi kosong

Katakan padanya aku minta maaf itu terjadi seiring waktu

Dia mengatakan mereka merindukan drake tua, gadis tidak menggoda saya

Jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan melupakanmu

Omong kosong baru yang Anda dapatkan sudah terlambat

Anda sebaiknya melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan

Saya seperti mengapa saya harus menjadi semua itu tetapi tetap saya tidak dapat menyangkal fakta bahwa itu benar

Dengarkan Anda mengungkapkan semua perasaan mereka

Opera sabun rapper semua niggas ini terdengar seperti semua anak saya

Dan itulah yang Anda pikirkan adalah tentang datang dan melakukan pembunuhan

Saya kira itu benar-benar hanya saya, saya sendiri dan semua jutaan saya

Anda tahu permainannya bahkan seperti itu

Kau membuatku hype dan membuatku menangkap tubuh seperti itu

Karena aku hidup untuk ini, bukan hanya hobi seperti itu

Ketika mereka mendapatkan omong kosong saya dan memainkannya, saya bahkan tidak harus mengatakannya, mereka tahu

Mereka tahu, mereka tahu, mereka tahu

Mereka tahu, mereka tahu, mereka tahu

Mereka tahu, mereka tahu, mereka tahu

Ya mereka tahu ya

Bahwa yang nyata sedang meningkat

Persetan mereka orang lain

Saya bahkan memberi mereka kesempatan untuk memutuskan

Sekarang mereka tahu sesuatu

Mereka tahu, mereka tahu, mereka tahu,

Saya akan berteriak uang atas segalanya, uang di pikiran saya. (pikiran, pikiran, pikiran)

Katakan pada mereka 'Saya minta maaf itu terjadi seiring waktu (waktu, waktu, waktu)

Mereka tahu

