TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Bubrah yang dinyanyikan oleh Happy Asmara, dapat dimainkan dari C.

Lagu ini ditulis oleh Dimas Agung.

Dikutip dari Tribun Jateng, lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Northsle feat Agif.

Chord Gitar Bubrah

Intro : C F G C G

.

C

mbiyen janjimu sing bakal

F

terus ngancani

G C

ra bakal nglarani ati iki

Am Dm

nanging kenyataane ora iso dipeksake

G C G

tresnomu ning aku jebule mung semu

.

C F

kurang piye aku le nggemateni sliramu

G C

bakal tak lakoni kanti ikhlas ati

Am

nanging kowe malah milih

Dm

nyanding tresno liyane

G

aku ning kene

C Csus4 C

mung kok sepelekke

.

F G Em Am

sabar tak lakoni udan panas tak lewati

Dm

ninggal janji pilihanmu

G C

ngikhlasno awakmu dudu pilihanku

.

Chorus :

F

yen pancen

G

bakal akhire kudu mlaku dewe dewe

Em Am

ajur remuk ati iki mbok tinggalke

Dm G

sepurane durung iso dadi

C

opo sing mbok karepke hooo ooho

.

F G

mungkin wis takdire ora iso dipeksake

Em

tresomu lan tresnoku

Am

kudu mlaku dewe dewe

Dm G

senajan ati iki durung iso nompo

C

kowe gandeng karo wong liyo

.

Int. : F G Em Am

Dm G C

.

F G Em Am

sabar tak lakoni udan panas tak lewati

Dm

ninggal janji pilihanmu

G C

ngikhlasno awakmu dudu pilihanku

.

Chorus :

F

yen pancen

G

bakal akhire kudu mlaku dewe dewe

Em Am

ajur remuk ati iki mbok tinggalke

Dm G

sepurane durung iso dadi

C

opo sing mbok karepke hooo ooho

.

F G

mungkin wis takdire ora iso dipeksake

Em

tresomu lan tresnoku

Am

kudu mlaku dewe dewe

Dm G

senajan ati iki durung iso nompo

C

kowe gandeng karo wong liyo

.

Dm G

senajan ati iki durung iso nompo

C

kowe gandeng karo wong liyo

Dm G

senajan ati iki durung iso nompo

F G C

kowe gandeng karo wong liyo huuuu

(Tribunnews.com)