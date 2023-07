Chord Gitar dan Lirik Lagu Manusia Biasa - Dewa 19: Aku Mungkin Hanya Manusia Biasa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Manusia Biasa yang dipopulerkan oleh grup band Dewa 19.

Lagu Manusia Biasa masuk dalam album Terbaik Terbaik yang dirilis pada tahun 1995.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Manusia Biasa - Dewa 19:

Intro : G A C G A C G A C

D Em C

Disini aku coba untuk bertahan

D Em C

Menjaga utuhnya cintaku cintamu

D Em C

Mencoba melawan ombak yang retakkan

D Em A C

Teguhnya janji untuk tetap setia padamu

D Em C

Akupun tak pernah mengerti semua

D Em C

Mengapa godaan tetap saja ada

D Em C

Semua mungkin hanya singgah dan cepat berlalu

D Em A C

Tapi hatiku hanya untuk dirimu selalu

Reff:

G A C

Aku mungkin hanya manusia biasa

G A C

Tapi pasti diriku tetap milikmu

G A C

Woo o woo o oo milikmu selama-lamanya

D Em C

Ku harap jangan pernah untuk merasa

D Em C

Diriku selalu mencari godaan

D Em C

Semua mungkin hanya singgah dan cepat berlalu

D Em A C

Tapi hatiku hanya untuk dirimu selalu

Reff:

G A C

Aku mungkin hanya manusia biasa

G A C

Tapi pasti diriku tetap milikmu

G A C

Woo o woo o oo milikmu selama-lamanya

D A

Jangan pernah tinggalkan diriku saat ini

D A Em

Ku mohon singkirkan perasaan takutmu

G

Ku indahkanmu

D A

Masih ada waktu untuk mematangkan lagi

D A Em G

Membersihkan jiwaku lagi. . . uwooo

C

Tuk siapkan masa depan kita

Reff:

G A C

Aku mungkin hanya manusia biasa

G A C

Tapi pasti diriku tetap milikmu

G A C

Woo o woo o oo milikmu selama-lamanya

D Em C

Disini aku coba untuk bertahan

D Em C

Menjaga utuhnya cintaku cintamu

D Em C

Semua mungkin hanya singgah dan cepat berlalu

D Em A C

Tapi hatiku hanya untuk dirimu selalu

