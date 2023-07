Kunci Gitar Kau Tigakan Cintaku - Elkasih: Aku Tertipu Kediamanmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Kau Tigakan Cintaku dari Elkasih.

Chord gitar Kau Tigakan Cintaku pada artikel ini dimainkan dari kunci Am.

Kunci Gitar Kau Tigakan Cintaku - Elkasih

[Intro] Am

Am Dm

mengapa ku selalu

G

tak pernah benar

C E

di mata indahmu..

Am Dm

mengapa ucapanku

G

selalu salah di

C E

tutur lembutmu..

[Reff]

F Dm G

aku tertipu kediamanmu

C

yang ku anggap semuanya

E F

baik-baik saja..

Dm G

ku tak menyangka dibelakangku

C E

kau tigakan cintaku yang hanya

F

kepadamu..

Dm

...hanya kepadamu

[*]

Am Dm

apa yang membuatmu

G

tak pernah mengungkap

C E

isi hatimu..

Am Dm

andaikan engkau tau

G

betapa hatiku

C E

mencintaimu..

[Reff]

F Dm G

aku tertipu kediamanmu

C

yang ku anggap semuanya

E F

baik-baik saja..

Dm G

ku tak menyangka dibelakangku

C E

kau tigakan cintaku yang hanya

F

kepadamu..

Dm

...satu untukku

[Musik] Am F Dm G [2x]

Kembali ke: [*], Reff [2x]

Dm

...hanya kepadamu

[Outro] Am F Dm G

Am F Dm

G Am

hanya kepadamu..

