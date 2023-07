Lirik dan Terjemahan Lagu I Always Wanna Die Sometimes - The 1975: You Lose, You Sing The Blues

Simak terjemahan bahasa Indonesia lagu I Always Wanna Die Sometimes dari The 1975 dalam artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak terjemahan bahasa Indonesia lagu I Always Wanna Die Sometimes dari The 1975 dalam artikel ini.

Lagu I Always Wanna Die Sometimes dari The 1975 dirilis pada tahun 2018.

Tembang I Always Wanna Die Sometimes tergabung dalam album bertajuk A Brief Inquiry Into Online Relationships.

I Always Wanna Die Sometimes mengisahkan tentang seseorang yang depresi.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu I Always Wanna Die Sometimes - The 1975:

[Verse 1]

I bet you thought your life would change

Aku yakin kau pikir hidup mu akan berubah

But you're sat on a train again

Tapi kau duduk di kereta api lagi

Your memories are sceneries for things you said

Kenanganmu adalah pandangan dari hal yang kau katakan

But never really meant

Tapi tak benar-benar berarti

You build it to a high to say goodbye

Kau membangunnya tinggi tuk berpisah

Because you're not the same as them

Karena kau tak sama dengan mereka

But your death it won't happen to you

Tapi kematianmu tak kan terjadi padamu

It happens to your family and your friends

Itu terjadi pada keluarga dan teman-teman mu

I pretend

Aku pura - pura

[Chorus]

And I always wanna die, sometimes

Dan aku selalu ingin mati, terkadang

I always wanna die, sometimes

Aku selalu ingin mati, terkadang

[Verse 2]

You win, you lose, you sing the blues

Kau menang, kau kalah, kau menyanyikan lagu blues

There's no point in buying concrete shoes

Tak ada gunanya bunuh diri

I'll refuse

Aku menolak

[Chorus]

And I always wanna die, sometimes

Dan aku selalu ingin mati, terkadang

I always wanna die, sometimes

Aku selalu ingin mati, terkadang

I always wanna die

Aku selalu ingin mati

[Bridge]

Am I me through geography?

Apa aku melewati geografi?

A face collapsed trough entropy

Wajah muram karena hidup

I can hardly speak

Aku hampir tak bisa bicara

And when I try it's nothing but a squeak

Dan saat ku mencoba tak ada apa-apa selain mencuit

On the video

Di video

Living room for small

Ruang tamu untuk kecil

If you can't survive; just try

Kalau kau tak bisa bertahan; coba saja

