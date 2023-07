TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sweet Child O' Mine yang dipopulerkan oleh grup band Guns N' Roses.

Lagu Sweet Child O' Mine dirilis pada tahun 1987.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses:

She's got a smile that it seems to me

Menurutku dia memiliki senyum

Reminds me of childhood memories

Yang mengingatkanku pada kenangan-kenangan masa kecil

Where everything

Saat segalanya

Was as fresh as the bright blue sky

Masih secerah langit biru

Now and then when I see her face

Sekarang dan kemudian saat aku melihat wajahnya

She takes me away to that special place

Dia membawaku ke tempat spesial

And if I stared too long

Dan jika aku menatap terlalu lama

I'd probably break down and cry

Aku mungkin akan jatuh dan menangis

Sweet child o' mine

Masa kecilku yang manis

Sweet love of mine

Cintaku yang manis

She's got eyes of the bluest skies

Dia memiliki mata sebiru langit

As if they thought of rain

Seolah mereka pikir hujan

I'd hate to look into those eyes

Aku benci menatap mata itu

And see an ounce of pain

Dan melihat sedikit rasa sakit

Her hair reminds me of a warm safe place

Rambutnya mengingatkanku pada tempat yang aman dan hangat

Where as a child I'd hide

Dimana saat kecil aku bersembunyi

And pray for the thunder and the rain

Dan berdoa saat ada petir dan hujan

To quietly pass me by

Agar segera berlalu

Sweet child o' mine

Masa kecilku yang manis

Sweet love of mine

Cintaku yang manis

Sweet child o' mine

Masa kecilku yang manis

Sweet love of mine

Cintaku yang manis

Sweet child o' mine

Masa kecilku yang manis

Sweet love of mine

Cintaku yang manis

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Where do we go now?

Kemana kita akan pergi sekarang?

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Where do we go now?

Kemana kita akan pergi sekarang?

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Sweet child o' mine

Masa kecilku yang manis

Where do we go now?

Kemana kita akan pergi sekarang?

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Where do we go now?

Kemana kita akan pergi sekarang?

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Where do we go now?

Kemana kita akan pergi sekarang?

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Where do we go now?

Kemana kita akan pergi sekarang?

Where do we go?

Kemana kita akan pergi?

Where do we go now, now, now, now, now, now, now now?

Kemana kita akan pergi sekarang?

Sweet child, sweet child o' mine

Masa kecilku yang manis

