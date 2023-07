Rendy Kjaernett Sebut Tato Syahnaz di Punggung Habiskan Puluhan Juta, Gelagapan Ditanya Uang Siapa

TRIBUNNEWS.COM - Rendy Kjaernett membenarkan tato wajah Syahnaz Sadiqah di punggungnya menghabiskan uang puluhan juta rupiah.

Namun, ketika ditanya uang siapa yang digunakan untuk membayar tato wajah Syahnaz di punggungnya itu, Rendy Kjaernett gelagapan.

Hal itu tampak dari ekspresi Rendy Kjaernett saat berbincang via video call bersama Feni Rose di program Rumpi Trans TV.

Awalnya, Feni Rose menanyakan kebenaran harga tato Syahnaz itu mencapai puluhan juta.

"Berapa sih kurang lebih biayanya, itungannya per gambar apa per jam, apa per hari?" tanya Feni Rose.

Rendy nampak berpikir sebelum menjawab.

"Per gambar ya, itungannya lumayan lah," jawabnya sembari tersenyum tipis.

Mendengar itu, Feni semakin penasaran.

"Puluhan juta ada?" tanya Feni Rose lagi.

"Ada," jawab Rendy singkat.

Feni Rose lantas menanyakan dengan uang siapa Rendy membayar tatonya itu.

"Duit siapa?" cecar Feni.

Rendy terlihat tertawa dan kebingungan menjawab.

"Ya kak, udahlah," balas Rendy salah tingkah.