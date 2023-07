Willy Lianggi Wakili Sumatera Utara Dalam Ajang Mister Teen Indonesia 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Influencer Willy Lianggi siap menjadi perwakilan dari Sumatera Utara dalam ajang Mister Teen Indonesia 2023.

Nama Willy sudah cukup dikenal di media sosial, khususnya untuk masyarakat Sumatera Utara.

Ia memulai karir sebagai influencer sejak 2014 dengan konten-konten di media sosial yang membut nama Willy mulai dikenal sembari fokus di pendidikan.

“Saat ini saya menempuh pendidikan S1 Manajemen di Universitas Prima Indonesia di semester akhir,” kata kata Willy Lianggi kepada awak media, Jumat (21/7/2023).

“Selain kuliah manajemen saya kerja di salah satu perusahaan swasta di Medan sebagai staf accounting merangkap model di agency Barbie Cia Production,” terang Willy.

Influencer rupanya jadi pekerjaan sampingan Willy, ia membuat konten mengulas beragam produk skincare hingga makanan ketika senggang saja.

“Kuliah, kerja, jadi influencer, itu kegiatan positif. Saya ingin mengajak generasi muda mengisi waktu luang dengan hal-hal bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain,” terangnya.

Sebelum melenggang ke grand final Mister Teen Indonesia 2023, pemilik akun @willylianggi.bcp berhasil menembus Top 6 Olimpiade Biologi Sumatra Utara 208, Student of The Year 2019, Best Photogenic Influencer 2021, hingga Best Content Creator Asus 2022.

“Saya pun terus meningkatkan kualitas diri dengan mengasah kemampuan komunikasi, soft skill, wawasan, dan penampilan untuk berlaga di grand final Mister Teen Indonesia 2023. Doakan saya berhasil,” ucapnya.