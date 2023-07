Aktor Thailand Pond Naravit Sukses Bikin Histeris Fans di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor asal Thailand, Pond Naravit baru saja menyapa fansnya yang ada di Jakarta.

Pond Naravit langsung membuat penggemarnya histeris ketika ia mulai muncul di Pop up store Versace Dylan Purple di atrium Plaza Senayan.

Bintang film Fish Upon the Sky dan Never Let Me Go itu bahkan tak terdengar ketika menyapa penggemarnya.

"Halo Indonesia, terima kasih," ucap Pond Naravit di Plaza Senayan Jakarta Selatan.

Aktor bernama asli Naravit Lertratkosum ini meladeni wawancara di booth Versace yang berada di sana.

Termasuk soal keterlibatannya sebagai muse dari Versace Dylan Purple bersama dengan Iris Law yang merupakan supermodel asal Inggris didaulat sebagai bintang dari kampanye.

"Saya suka Iris. Bagi saya dia adalah representatif sempurna untuk wewangian kami yang memiliki energi dan kesenangan luar biasa," kata Donatella Versace.

Setelah acara, Pond menuliskan rasa bahagianya bertemu dengan fans di Indonesia melalui akun Twitter.

Membludaknya fans sempat membuat sang aktor ketakutan yang kemudian diungkapkan lewat cuitannya itu.

"Aku mengkhawatirkan kalian, tolong jaga diri tetap aman," ujar Pond.

"Terima kasih karena mengirimkanku banyak cinta dan terima kasih telah datang untuk menemuiku, sampai jumpa lagi," sambungnya.

Aktor Pond Naravit saat menyapa penggemarnya di Indonesia di Pop up store Versace Dylan Purple di atrium Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2023)