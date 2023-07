Chord Gitar dan Lirik Lagu Bawalah Aku - Boomerang: Bawalah Aku Selalu Ke Langit Biru

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bawalah Aku yang dipopulerkan oleh grup band Boomerang.

Lagu Bawalah Aku masuk dalam album Kontaminasi Otak yang dirilis pada tahun 1995.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Manusia Biasa - Dewa 19: Aku Mungkin Hanya Manusia Biasa

Berikut chord gitar dan lirik lagu Bawalah Aku - Boomerang:

INTRO: A C G (2x)

D G

Ku berlari-lari di atas langit biru

C A

Hangat mentari ramah memelukku

D G

Ku sapa sang angin yang belai rambutku

C A

Ku basuh peluh keringat di tubuhku

D G C A

Yeey… yeey.. yeeey… yeey… aaa………..

D G

Panasmu yang tak pernah habis janganlah habis

C A

S’lalu timbulkan sejuk di mataku

D G

Misteri yang kau simpan debarkan jantung

C A

Biarkan aku dalam dekapanmu

REFF:

D A C G

O.. bawalah aku selalu ke langit biru

D A C G

Tinggalkan aku di sini, biarkan aku nikmati

D A C G

Belaian mesra mentari hangatkan jiwaku ini

D A

Kan kucumbu indah wajahmu

C G

Puaskan rasa hatiku

INTRO: D G C A (2x)

REPEAT: REFF (2x)

D A C G

Yeah hee…… biarkan ku bernyanyi

D A C G

Di langit biru…… oho ohooo…

(Tribunnews.com)