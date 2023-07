Aziz Hedra Terharu Raih Penghargaan Platinum di Indonesia dan Malaysia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Aziz Hedra ungkap rasa harunya usai meraih penghargaan Platinum dalam lagu 'Somebody's Pleasure'

Ia sukses meraih lebih dari 50 juta streams di platform Spotify dari pendengar di tanah air dan Malaysia.

“Aku benar-benar terharu, karena aku nggak pernah berekspektasi bakal sampai mana atau akan dapat penghargaan apa pun sejak awal rilis," ujar Aziz Hedra dalam momen wawancara virtual, Senin (24/7/2023).

Sejak awal menulis lagu tersebut, Aziz bermaksud hanya ingin mencurahkan hatinya.

Sembari berharap lagunya bisa menemukan pendengar yang relevan akan kisah yang ia tulis.

Baca juga: Momen Aziz Hedra, Aruma, Jesenn, Mea Shahira dan Musisi Lain Banjir Air Mata Saat Liburan di Bali

"Aku hanya pengen lagu ini dapat menemukan pendengarnya. Tapi tentu aku berterima kasih banyak buat yang udah dengerin dan suka," ujarnya.

Aziz juga menceritakan momen lucu ketika ia kaget melihat wajahnya terpampang dalam layar besar di kawasan Senayan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan bahwa sejak awal tak tahu wajahnya terpampang di layar besar videotron, hingga ada salah satu temannya yang memberi tahu hal tersebut.

Sontak ia pun langsung menuju ke lokasi untuk memastikan kebenaran hal itu.

Baca juga: Aziz Hedra Gelar Intimate Showcase Usai Raih Certified Gold Stream Spotify

“Pertama ada teman yang ngasih tau, tapi aku ga percaya sebelum liat dengan mata sendiri. Dan ternyata benar lho," beber Aziz Hedra,

"Aku sempat terdiam sampe akhirnya aku teringat orang tua aku. Aku coiba ambil gambar dan kirim ke mereka,” jelasnya.

Setelah kesuksesan single 'Somebody's Pleasure', Aziz Hedra baru saja merilis single terbaru 'No More You and I' yang mulai ia bawakan dalam beberapa kesempatan manggun, termasuk saat menggelar intimate showcase.