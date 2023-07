Chord Gitar dan Lirik Lagu Bila Kau Tak Disampingku - Sheila On 7: Tak Seharusnya Kita Berpisah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bila Kau Tak Disampingku yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7.

Lagu ini masuk dalam album Kisah Klasik Untuk Masa Depan yang dirilis pada tahun 2000.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Bila Kau Tak Disampingku - Sheila On 7:

Intro: C

C

Tak seharusnya kita berpisah

G

Tak semestinya kita bertengkar

Am Em

Karna diriku masih, butuh kau

D Dm C

Maafkanlah sikapku, lupakanlah salahku, itu

C

Terlalu bodoh untuk diriku

G

Menahan berat jutaan rindu

Am Em

Apalagi menahan, egoku

D Dm

Maafkanlah sikapku, lupakanlah salahku

E

Luapkan kepadaku, wow...

(Reff)

A

Takkan kubiarkan kau menangis

C#m

Takkan kubiarkan kau terkikis

Bm E

Terluka perasaan, oleh semua ucapanku

A

Maafkanlah semua sifat kasarku

C#m

Bukan maksudku untuk melukaimu

Bm E

Aku hanyalah orang, yang penuh rasa cemburu

D C#m Bm A

Bila kau tak disampingku..

