Lirik dan Terjemahan Lagu Material Girl - Madonna: Cause We Are Living In a Material World

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Material Girl yang dipopulerkan Madonna.

Lagu Material Girl - Madonna dirilis pada album Like a Virgin oleh Sire Records pada tahun 1984.

Single Material Girl merupakan satu di antara lagu yang menjadikan Madonna sebagai sebuah 'Ikon'.

Lirik Material Girl - Madonna jika dilihat terjemahannya mengidentifikasikan materialisme yang seakan meminta kehidupan kaya dan makmur.

Video klip dari Lagu Material Girl - madonna juga sangat ikonik dengan mengambil konsep dari penampilan Marilyn Monroe dengan lagu "Diamonds Are a Girl's Best Friend" di film Gentlemen Prefer Blondes.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Wishes - Jamie Miller, OST Snowdrop: I Wish I Never Touched Your Hand

Berikut lirik dan terjemahan Lagu Material Girl - Madonna:

[Verse 1]

Some boys kiss me, some boys hug me

Beberapa anak laki-laki mencium saya, beberapa anak laki-laki memeluk saya

I think they're okay

Saya pikir mereka baik-baik saja

If they don't give me proper credit, I just walk away

Jika mereka tidak memberi saya pujian yang layak, saya pergi begitu saja

They can beg and they can plead

Mereka bisa mengemis dan mereka bisa memohon

But they can't see the light (That's right)

Tapi mereka tidak bisa melihat cahaya (Itu kanan)

'Cause the boy with the cold hard cash is always Mister Right

Karena anak laki-laki dengan uang tunai dingin selalu Mister Right

[Chorus]