Lirik dan Terjemahan Lagu Ride - Lana Del Rey: I Hear The Birds On The Summer Breeze, I Drive Fast

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk Ride yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey.

Wanita yang lahir pada 21 Juni 1985 bernama asli Elizabeth Woolridge Grant

Dia dikenal secara profesional sebagai Lana Del Rey.

Lana adalah seorang penyanyi-penulis lagu Amerika.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Heart Attack - Demi Lovato: The Feelings Got Lost in My Lungs

Lirik Lagu Ride - Lana Del Rey:

[Spoken introduction:]

I was in the winter of my life, and the men I met along the road were my only summer

At night I fell asleep with visions of myself, dancing and laughing and crying with them

Three years down the line of being on an endless world tour, and my memories of them were the only things that sustained me, and my only real happy times

I was a singer. Not a very popular one

I once had dreams of becoming a beautiful poet, but upon an unfortunate series of events saw those dreams dashed and divided like a million stars in the night sky that I wished on over and over again, sparkling and broken

But I didn't really mind because I knew that it takes getting everything you ever wanted, and then losing it to know what true freedom is

When the people I used to know found out what I had been doing, how I'd been living, they asked me "Why?", but there's no use in talking to people who have home

They have no idea what it's like to seek safety in other people, for home to be wherever you lay your head

I was always an unusual girl

My mother told me I had a chameleon soul, no moral compass pointing due north, no fixed personality; just an inner indecisiveness that was as wide and as wavering as the ocean

And if I said I didn't plan for it to turn out this way I'd be lying

Because I was born to be the other woman

Who belonged to no one, who belonged to everyone

Who had nothing, who wanted everything, with a fire for every experience and an obsession for freedom that terrified me to the point that I couldn't even talk about it, and pushed me to a nomadic point of madness that both dazzled and dizzied me

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Lolita - Lana Del Rey

I been out on that open road

But you can be my full-time daddy, white and gold

Singing blues has been getting old

But you can be my full-time baby, hot or cold

Don't break me down (Don't break me down)

I been traveling too long (I been traveling too long)

I been trying too hard (I been trying too hard)

With one pretty song (With one pretty song)

I hear the birds on the summer breeze, I drive fast

I am alone at midnight

Been trying hard not to get into trouble, but I

I've got a war in my mind

So, I just ride, just ride

I just ride, I just ride

Dying young and playing hard

That's the way my father made his life and art

Drink all day and we talk 'til dark

That's the way the road dogs do it, light 'til dark

Don't leave me now (Don't leave me now)

Don't say goodbye (Don't say goodbye)

Don't turn around (Don't turn around)

Leave me high and dry (Leave me high and dry)

I hear the birds on the summer breeze, I drive fast

I am alone at midnight

Been trying hard not to get into trouble, but I

I've got a war in my mind

I just ride, just ride

I just ride, I just ride

I'm tired of feeling like I'm fucking crazy

I'm tired of driving 'til I see stars in my eyes

It's all I've got to keep myself sane, baby

So I just ride, I just ride

I hear the birds on the summer breeze, I drive fast

I am alone at midnight

Been trying hard not to get into trouble, but I

I've got a war in my mind

I just ride, just ride

I just ride, I just ride

[Spoken ending:]

Every night I used to pray that I'd find my people, and finally I did on the open road

We had nothing to lose, nothing to gain, nothing we desired anymore, except to make our lives into a work of art

Live fast. Die young. Be wild. And have fun

I believe in the country America used to be

I believe in the person I want to become

I believe in the freedom of the open road

And my motto is the same as ever:

"I believe in the kindness of strangers. And when I'm at war with myself I ride, I just ride."

Who are you?

Are you in touch with all of your darkest fantasies?

Have you created a life for yourself where you can experience them?

I have. I am fucking crazy

But I am free

Lirik Lagu Ride dan Terjemahan Bahasa Indonesia Ride - Lana Del Rey:

[Spoken introduction:]

Saya berada di musim dingin dalam hidup saya, dan orang-orang yang saya temui di sepanjang jalan adalah satu-satunya musim panas saya

Di malam hari saya tertidur dengan bayangan tentang diri saya sendiri, menari dan tertawa dan menangis bersama mereka

Tiga tahun kemudian menjadi tur dunia tanpa akhir, dan ingatan saya tentang mereka adalah satu-satunya hal yang menopang saya, dan satu-satunya saat bahagia saya adalah seorang penyanyi. Bukan yang sangat populer

Saya pernah bermimpi menjadi seorang penyair yang cantik, tetapi setelah serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan melihat mimpi-mimpi itu hancur dan terbagi seperti jutaan bintang di langit malam yang saya harapkan berulang kali, berkilau dan hancur Tapi saya tidak terlalu keberatan karena saya tahu bahwa dibutuhkan mendapatkan semua yang Anda inginkan, dan kemudian kehilangannya untuk mengetahui apa itu kebebasan sejati

Ketika orang-orang yang saya kenal tahu apa yang saya lakukan, bagaimana saya hidup, mereka bertanya "Mengapa?", tetapi tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang yang memiliki

rumah . hanya keragu-raguan batin yang seluas dan segoyah samudra Dan jika aku berkata aku tidak merencanakannya menjadi seperti ini Aku akan berbohong Karena aku dilahirkan untuk menjadi wanita lain Yang bukan milik siapa pun, milik semua orang

Siapa yang tidak punya apa-apa, yang menginginkan segalanya, dengan api untuk setiap pengalaman dan obsesi untuk kebebasan yang membuatku takut sampai-sampai aku bahkan tidak bisa membicarakannya, dan mendorongku ke titik kegilaan nomaden yang membuatku terpesona dan pusing Aku berada di jalan terbuka itu Tapi kamu bisa menjadi ayah penuh waktuku, putih dan emas Bernyanyi blues sudah semakin tua Tapi kamu bisa menjadi bayi penuh waktuku, panas atau dingin Jangan hancurkan aku (Jangan hancurkan aku) Aku bepergian terlalu lama (I telah bepergian terlalu lama) Saya telah berusaha terlalu keras (Saya telah berusaha terlalu keras) Dengan satu lagu yang indah (Dengan satu lagu yang indah)

Saya mendengar burung-burung di angin musim panas saya mengemudi dengan cepat

Saya sendirian di tengah malam

Telah berusaha keras untuk tidak mendapat masalah, tapi aku punya perang dalam pikiranku

Jadi, aku hanya berkendara, hanya berkendara

Aku hanya berkendara, aku hanya berkendara

Mati muda dan bermain keras

Itulah cara ayahku membuat hidup dan seninya

Minum sepanjang hari dan kita bicara sampai gelap

Begitulah cara anjing jalanan melakukannya, terang sampai gelap

Jangan tinggalkan aku sekarang (Jangan tinggalkan aku sekarang)

Jangan ucapkan selamat tinggal (Jangan ucapkan selamat tinggal)

Jangan berbalik (Jangan berbalik)

Tinggalkan aku tinggi dan kering (Leave saya tinggi dan kering)

Saya mendengar burung-burung di angin musim panas, saya mengemudi dengan cepat

Saya sendirian di tengah malam

Telah berusaha keras untuk tidak mendapat masalah, tapi saya punya perang di pikiran saya, saya hanya naik,naik saja

Aku hanya berkendara, aku hanya berkendara

Aku lelah merasa seperti aku benar-benar gila

Aku lelah mengemudi sampai aku melihat bintang di mataku

Hanya itu yang harus aku jaga agar tetap waras, sayang

Jadi aku hanya berkendara, aku hanya berkendara

Aku mendengar burung-burung di angin musim panas, aku mengemudi dengan cepat

[Spoken ending:]

Aku sendirian di tengah malam

Sudah berusaha keras untuk tidak mendapat masalah, tapi aku

Aku punya perang di pikiranku

Aku hanya berkendara, hanya berkendara

Aku hanya berkendara, aku hanya berkendara

Saya akan menemukan orang-orang saya, dan akhirnya saya melakukannya di jalan terbuka.

Mati muda. Menjadi liar. Dan bersenang-senang

Saya percaya pada negara Amerika dulu

Saya percaya pada orang yang saya inginkan

Saya percaya pada kebebasan jalan terbuka

Dan moto saya sama seperti sebelumnya:

"Saya percaya pada kebaikan orang asing. Dan ketika saya berperang dengan diri saya sendiri, saya berkendara, saya hanya berkendara."

Siapa kamu?

Apakah Anda berhubungan dengan semua fantasi tergelap Anda?

Sudahkah Anda menciptakan kehidupan untuk diri sendiri di mana Anda dapat mengalaminya?

Saya memiliki. Aku sangat gila

Tapi aku bebas

(Tribunnews.com)