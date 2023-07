Lirik Lagu dan Terjemahan Gift Of A Friend - Demi Lovato: Someone You Can Count On

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Gift Of A Friend yang dipopulerkan oleh Demi Lovato.

Lagu Gift Of A Friend dirilis pada 1 Januari 2009 dalam album yang bertajuk 'Here We Go Again'.

Sejak pertama kali dirilis lagu pop berduarasi 3 menit 25 detik milik Demi Lovato itu telah ditonton sebanyak 2 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Gift Of A Friend lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Sometimes you think you’ll be fine by yourself

Terkadang Anda pikir Anda akan baik-baik saja sendiri

‘Cause a dream is a wish that you make all alone

Karena mimpi adalah keinginan yang Anda buat sendiri

It’s easy to feel like you don’t need help

Sangat mudah untuk merasa seperti Anda tidak membutuhkan bantuan

But it’s harder to walk on your own

Tapi lebih sulit untuk berjalan sendiri

You’ll change inside when you realize

Anda akan berubah dalam saat Anda menyadarinya

The world comes to life and everything’s bright

Dunia hidup kembali dan semuanya cerah

From beginning to end when you have a friend by your side

Dari awal sampai akhir ketika Anda memiliki teman di sisi Anda

That helps you to find the beauty you are

Itu membantu Anda untuk menemukan kecantikan Anda

When you open your heart and believe in the gift of a friend

Saat Anda membuka hati dan percaya pada anugerah seorang teman

The gift of a friend

Hadiah dari seorang teman