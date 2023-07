Chord Gitar dan Lirik Lagu Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja - Panji Sakti: Sebagai Cinta yang Memahami

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja yang dinyanyikan oleh Panji Sakti.

Lagu ini diciptakan oleh Panji Sakti sekira pertengahan tahun 2015 lalu.

Lagu Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja ini rilis dua kali, yakni pada 2026 dengan aransemen full string.

Kemudian pada 2020, kembali dirilis dalam versi akustik atau hanya gitar dan vokal saja.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja - Panji Sakti:

A#m -F# G# -D#

A#m -F# F F

A#m G# F# F

Jiwaku sekuntum bunga kemboja

D#m G#

Dihempas angin

C# A#m

Didera hujan

D#m G#

Disengat matahari

C# A#m

Dicekam cerita

Cm F

Dan aku kan mengingatnya

A#m D#m

Sebagai cinta yang memahami

G# C# A#m

Bagaimana pun akhir cerita kita

D#m G#

Sekuntum jiwa yang tak letih

D# A# D#m

menyerukan rindu

D#m F

Pada Dia Pemilik Semesta

A#m C# F# F

A#m D#m

A#m C# F# F

F

A#m -F# G# -C#

Sebagai cinta

A#m -F# F

(Tribunnews.com)