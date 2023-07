Chord Gitar Gelombang Asmoro - Denny Caknan feat Niken Salindry: Lewat Gelombang Radio

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Gelombang Asmoro yang dinyanyikan oleh Denny Caknan feat Niken Salindry.

Lagu Gelombang Asmoro sebelumnya diciptakan oleh penyanyi Nurbayan.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Manot - Gildcoustic: Sedih Mbok Tinggal Lungo, Karepku Yowes Rapopo

Chord Gitar dan Lirik Lagu Gelombang Asmoro - Denny Caknan feat Niken Salindry

Intro: F . . F . . F . . Gm . .

A# . . Am . . Gm C F . .

F

lewat gelombang radio

F

aku krungu swaramu

Gm

banjur kenal - kenalan . .

A#

kirim - kiriman salam

Am

njur terus nggol senggolan

Gm C F

penasaran pingin ngajak ketemuan . .

F

lewat gelombang radio

F

aku krungu swaramu

Gm

terus kenal - kenalan . .

A# Am

request lagu . . golombang asmoro . .

Gm C F

lagu sing sering diputer saben dino . .

Reff :

A#

umpomo biso . .

Am

aku nggayuh lintang . .

Gm

kepingin tak petik

C F

tak wehno sliramu sayang . .

A#

ning kahanane . .

Am

aku durung ngerti slirane . .

Gm

mung glombang radio . .

C F

sing biso dadi gantine . .

Musik: F . . F . . F . . Gm . .

A# . . Am . . Gm C F . .

F

durung suwe nggonku kenalan

F

ben kerungu suarane

Gm

ati tansah tratapan . .

A# Am

penasaran , koyo ngopo to slirane

Gm C F

isih legan opo wis ono sing duwe . .

F

semono ugo atiku

F

yen kerungu swaramu

Gm

dag dig dug rasa jantungku . .

A#

gelombang asmoro

Am

ra nyono nuwuhke tresno

Gm C F

soko sworo ndadekke bungahing roso . .

Reff:

A#

umpomo biso . .

Am

aku nggayuh lintang . .

Gm

kepingin tak petik

C F

tak wehno sliramu sayang . .

A#

ning kahanane . .

Am

aku durung ngerti slirane . .

Gm

mung glombang radio . .

C F

sing biso dadi gantine . .

A#

umpomo biso . .

Am

aku nggayuh lintang . .

Gm

kepingin tak petik

C F

tak wehno sliramu sayang . .

A#

ning kahanane . .

Am

aku durung ngerti slirane . .

Gm

mung glombang radio . .

C F

sing biso dadi gantine . .

Gm

mung lewat radio . .

C F

dadi konco bendinane . .

(Tribunnews.com)