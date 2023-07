Lirik dan Terjemahan Lagu Barbie Girl - Aqua: I’m a Barbie Girl, in a Barbie World

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Barbie Girl yang dinyanyikan oleh Aqua.

Video klip lagu Barbie Girl dirilis pada 20 Agustus 2010 di kanal YouTube Aqua

Lirik dan Terjemahan Lagu Barbie Girl - Aqua:

[Intro]

Hi, Barbie!

Hai, Barbie!

Hi, Ken!

Hai, Ken!

Do you wanna go for a ride?

Apakah Anda ingin pergi untuk naik?

Sure, Ken!

Tentu, Ken!

Jump in!

Menerjuni!

[Chorus]

I’m a Barbie girl in a Barbie world

Saya adalah seorang gadis Barbie di dunia Barbie

Life in plastic, it’s fantastic

Hidup dalam plastik, itu fantastis

You can brush my hair, undress me everywhere

Anda bisa menyisir rambut saya, menanggalkan pakaian saya kemana-mana

Imagination, life is your creation

Imajinasi, hidup adalah ciptaan anda