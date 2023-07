Work Life Balance Buat Hidup Janto Junior Simkoputera Lebih Bermakna

TRIBUNNEWS.COM - Influencer Janto Junior Simkoputera menerapkan work life balance dalam kehidupannya.

Ia percaya keseimbangan antara pekerjaan, keluarga dan ibadah membuat hidupnya lebih bermakna.

"Saya percaya jika memiliki hubungan intim dengan sang pencipta kita, keluarga, pekerjaan, akan berdampak bagi sesama melalui pelayanan dalam bentuk ibadah maupun apapun," ucapnya.

Jebolan University of San Francisco dengan gelar Bachelor of Science in Business Administration di tahun 2005, ini sekarang sibuk usaha pergudangan dan resort.

Baca juga: Survei Menunjukkan bahwa Para Pekerja di Indonesia Memprioritaskan Work Life Balance di Pascapandemi

Meski demikian ia juga tetap meluangkan waktu melakoni hobinya, antara lain main basket, gym, dan calisthenics.

Ia juga hobi traveling dan sering memposting aktivitas perjalanannya di instagram @jjsimkoputera, tiktok @jsimkoputera, dan youtube @jjsimkoputera).

Diluar kesibukan dalam bekerja dan keluarga, Janto juga memiliki sebuah pelayanan dalam bentuk komunitas Kristen (FUSE Jakarta).

Komunitas tersebut membawa anak muda mengenal identitas mereka didalam Kristus melalui kesamaan di dalam kebutuhan, passion, dan tujuan.

"Saya percaya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita melalui hidup yang dibangun setiap hari," lanjutnya.

Perjalanan iman Janto sudah dimulai dari tahun 1997 sampai hari ini.

"Saya memulai pelayanan dari IFGF Seattle, Bethany Seattle, Bethel International Church San Francisco (BIC SF), City Harvest Church Singapore, GBI PRJ CK7 dan FUSE Jakarta," tandasnya.