Chord Gitar dan Lirik Lagu Rasah Bali - Lavora ft Ena Vika: Wingi Aku Tenanan Sayang Karo Kowe

Berikut chord gitar dan lirik lagu Rasah Bali yang dinyanyikan oleh LAVORA ft Ena Vika.

Lagu ini diciptakan oleh Dika Fajar.

Video klip lagu Rasah Bali telah diunggah di YouTube LAVORA Official pada 24 Oktober 2024.

Chord Gitar Rasah Bali - Lavora ft Ena Vika:

[ Capo di fret 2 ]



Intro : C Csus4 C Csus4

C G F C

F C F G

C G F C

Opo ora ngerti roso ati iki

F G C

Mbiyen kowe tau ngelarani

C G F C

Tatu uwis mari ora arep mbaleni

F G (C)

Nimas aku uwis ora sudi

Int. C G F C

F C F G

C G F C

Wis sabendinane mung mikirke kowe

F G C

Mergo aku durung iso lilo

C G F C

Aku ngaku salah kabeh dadi bubrah

F G C

kang mas jujur aku wegah pisah

Reff :

F G C

Wingi aku tenanan sayang karo kowe

F G

Nanging ngopo sayangku

C C7

Dinggo dolanan kowe

F G C

Ngapurane aku uwis gawe loro

F G (C)

Sayang tulung kowe ojo lungo

Musik : C G F C

F C F G C C7

F G C

Rungokno kang mas aku gelo

F G C

Ninggalke kowe mergo milih wong liyo

F G C

Pinginku iso bali dadi siji koyo wingi

F G C

Salahku ora bakal tak baleni

Reff :

F G C

Wingi aku tenanan sayang karo kowe

F G

Nanging ngopo sayangku

C

Dinggo dolanan kowe

F G C

Ngapurane aku uwis gawe loro

F G C

Sayang tulung kowe ojo lungo

F G C

Critoku karo kowe uwis tak rampungi

F G

Mas aku durung ikhlas

C

Ngeloss kabeh ini

F G C

Cukup sewates konco aku karo kowe

F G C

Ora sah bali aku uwis ora sudi

F G F C

Ora sah bali aku uwis ora sudi

