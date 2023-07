Chord Gitar Ora Iso - Happy Asmara feat Ndarboy Genk, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu berjudul Ora Iso, lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu Ora Iso dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Happy Asmara feat Ndarboy Genk.

Kolaborasi Happy Asmara dan Ndarboy Genk ini dirilis sejak 21 Juli 2023.

Lirik lagu Ora Iso ini diciptakan oleh Miqbal GA.

Lagu ini menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang tak bisa bersatu.

Mereka juga tidak mau mencoba untuk bersatu kembali, karena ada perasaan yang tidak bisa diulang lagi.

Sebelumnya Happy Asmara juga berkolaborasi dengan Delva Irawan untuk menyanyikan lagu ini.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ora Iso - Happy Asmara feat Ndarboy Genk:

Em Bm

wis lalekke kabeh

C G

kenangan sing tau ono

Am D G

tak cubo kuat iso nompo

.

Em Bm

ora popo sayang

C G

kabeh wis tak ngapuro

Am D G

nanging mbaleni sorry wis ora iso

Intro :

G C D G

Em Am C D

.

G C

udane sore sing tau dadi saksi

D G -D/F#

nalikone sampean medhot janji

Em Am

sabendino anane mung kalah ro salah

C D

soyo suwe mboten betah

.

C D G

cukup semanten.. nggonku berjuang

C D G

tresnoku saiki mpun kadung ilang

.

Reff :

Em Bm

sakdurunge sayang

C G

aku njaluk ngapuro

Am D G

aku wis gawe atimu loro

.

Em Bm

saktenane sayang

C G

kabeh wis tak getuni

Am D G

saktenane aku sih pingin bali

.

Em Bm

wis lalekke kabeh

C G

kenangan sing tau ono

Am D G

tak cubo kuat iso nompo

.

Em Bm

ora popo sayang

C G

kabeh wis tak ngapuro

Am D G

nanging mbaleni sorry wis ora iso

.

Musik : Em Bm C G -D/F#

Em Bm C D

.

C D G

cukup semanten nggonku berjuang

C D G

tresnoku saiki mpun kadung ilang

.

Reff :

Em Bm

sakdurunge sayang

C G

aku njaluk ngapuro

Am D G

aku wis gawe atimu loro

.

Em Bm

saktenane sayang

C G

kabeh wis tak getuni

Am D G

saktenane aku sih pingin bali

.

Em Bm

wis lalekke kabeh

C G

kenangan sing tau ono

Am D G

tak cubo kuat iso nompo

.

Em Bm

ora popo sayang

C G

kabeh wis tak ngapuro

Am D G

nanging mbaleni sorry wis ora iso

(Tribunnews.com)