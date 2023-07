Lirik Sholawat Quthbul Aqthab Beserta Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik sholawat Quthbul Aqthab lengkap dalam teks arab, latin dan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Sholawat Quthbul Aqthab adalah sholawat yang disusun oleh As-Sayid Abdillah bin Alawi Al Haddad.

Lirik sholawat Quthbul Aqthab ini bisa diamalkan sebagai ikhtiar penyembuh penyakit.

Oleh sebab itu, banyak orang meyakini bahwa membaca sholawat ini akan dapat menjadi sarana untuk menyembuhkan penyakit dari Allah SWT.

Simak lirik sholawat Quthbul Aqthab dibawah ini:

Baca juga: Lirik Sholawat Mahalul Qiyam, Lengkap dengan Tulisan Latin dan Artinya

اَللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اْلأَوَّلِيْنَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اْلآخِرِيْنَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اْلـمُرْسَلِيْنَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْمَلَإِ اْلأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ

Latin:

Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalina washalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirīnā washalli 'alā sayyidina Muhammadin fil mursalina, washalli 'ala sayyidinā Muḥammadin fil mala il a'la ila yaumiddin.

"Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, di masa-masa permulaan dan berikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW di masa-masa penghabisan dan berikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan serta berikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan sampai Hari Kiamat."

(Tribunnews.com)