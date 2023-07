Chord Gitar dan Lirik Lagu Kepada Hati – Cakra Khan, Viral di TikTok: Tegarlah Diri Walaupun Perih

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Kepada Hati yang dinyanyikan oleh Cakra Khan.

Lagu Kepada Hati adalah salah satu single hits milik Cakra Khan yang dirilis pada 17 Desember 2021 lalu.

Lagu ini sempat menjadi sound yang cukup viral di TikTok karena memiliki lirik dan makna lagu yang cukup mendalam.

Simak chord gitar dan lirik lagu Kepada Hati – Cakra Khan berikut ini:

Intro: C G Bb A Dm G

C G

Ku berhenti di batas ini

Bb A Dm

Antara cinta dan mimpi bersamamu

F G Em Am

Aku sadari kini bahwa memang hatimu

Dm G

Bukan untukku..

C G

Ku kembali kepada sunyi

Bb A Dm

Ku ikhlaskan semua pada takdir

F G Em Am

Tuhan pasti tahu yang terbaik untukku

Dm G

Tenanglah hatiku

Reff:

C G Am

Tegarlah diri walaupun perih

A Dm A Dm G

Berjalanlah lagi sejauh mungkin

E Am G D

Hingga suatu hari nanti pasti bertemu

F -Em -Dm -G C

Dengan hati yang tak menyakiti

Int.: F Em

C G

Ku genggam hati dan sakit ini

Bb A Dm

Memang suratan tak bisa ku memaksa

F G Em Am

Tuhan pasti tahu yang terbaik untukku

Dm G

Tenanglah hatiku



Reff:

C G Am

Tegarlah diri walaupun perih

A Dm A Dm G

Berjalanlah lagi sejauh mungkin

E Am G D

Hingga suatu hari nanti pasti bertemu

F -Em -Dm -G (F)

Dengan hati yang tak menyakiti

Musik: F Em Bb G

ho.. uoo.. oooo..

Reff:

C G Am

Tegarlah diri walaupun perih

A Dm A Dm G

Berjalanlah lagi sejauh mungkin

E Am G D

Hingga suatu hari nanti pasti bertemu

F -Em -Dm -G C G

Dengan hati yang tak menyakiti

C G Am

Kepada hati aku katakan

A Dm A G -F

Jangan jatuh lagi ke hati yang salah

E Am G D

Hingga suatu hari nanti pasti bertemu

F -Em -Dm -G C

Dengan hati yang tak menyakiti

F -Em -Dm -G C

Dengan hati yang tak menyakiti

(Tribunnews.com)