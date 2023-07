Chord Gitar dan Lirik Lagu Separuh Nafasku - Dewa 19: Separuh Nafasku Terbang Bersama Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Separuh Nafasku yang dipopulerkan oleh grup band Dewa 19.

Lagu ini masuk dalam album Bintang Lima yang dirilis pada tahun 2000.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Separuh Nafasku - Dewa 19:

Intro : Am F C D

Am F C

.

Am F C

separuh nafasku

G Am

terbang bersama dirimu

F C

saat kau tinggalkanku

G

salahkanku

.

(*)

Am F

salahkan aku

C G

bila ku bukanlah

Am F C

seperti.. aku yang dahulu

.

(**)

D

ada makna tergali

F

dari sini

D F G

dari pertikaian yang terjadi

.

Reff:

C G

kau hancurkan diriku

Am F C

bila kau tinggalkan aku

E Am F

kau dewiku

.

C G

kembalilah padaku

Am F C

bawa separuh nafasku

E Am F

kau dewiku

.

int : Am F C D

.

Kembali ke : (*), (**), Reff

