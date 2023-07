Lirik dan Terjemahan Lagu Always - Bon Jovi: And I Will Love You Baby, Always

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Always yang dipopulerkan oleh Bon Jovi.

Lagu Always masuk dalam album Crossroad yang dirilis pada tahun 1994.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Always - Bon Jovi:

This Romeo is bleeding

Ini Romeo berdarah

But you can’t see his blood

Tapi kau tak dapat melihat darahnya

It’s nothing but some feelings

Ini hanyalah beberapa perasaan

That this old dog kicked up

Bahwa anjing tua ini tertendang

It’s been raining since you left me

Telah turun hujan sejak kau meninggalkanku

Now, I’m drowning in the flood

Kini, aku tenggelam dalam banjir

You see, I’ve always been a fighter

Kau lihat, aku selalu menjadi seorang pejuang

But without you I give up

Tapi tanpamu aku menyerah

Now, I can’t sing a love song

Kini, aku tak dapat menyanyikan lagu cinta

Like the way it’s meant to be

Seperti cara yang seharusnya

Well, I guess I’m not that good anymore

Yah, kurasa aku tidak sebagus itu lagi

But, baby, that’s just me

Tapi, sayang, itulah aku

And I will love you, baby, always

Dan aku akan selalu mencintaimu, sayang, selalu

And I’ll be there forever and a day, always

Dan aku akan berada di sana selamanya, selalu

I’ll be there ‘til the stars don’t shine

Aku akan berada di sana sampai bintang tak bersinar

‘Til the heavens burst and the words don’t rhyme

Hingga langit meledak dan kata-katanya tak berima

And I know when I die

Dan kutahu saat kumati

You’ll be on my mind

Kau akan selalu dalam pikiranku

And I’ll love you always

Dan aku akan selalu mencintaimu

Now, your pictures that you left behind

Kini, gambarmu yang kau tinggalkan

Are just memories of a different life

Hanya kenangan hidup yang berbeda

Some that made us laugh, some that made us cry

Beberapa membuat kami tertawa, beberapa membuat kami menangis

One that made you have to say goodbye

Salah satu yang membuat kau harus mengucapkan selamat tinggal

What I’d give to run my fingers through your hair

Apa yang akan kuberikan untuk mengusap rambutmu

To touch your lips, to hold you near

Menyentuh bibirmu, untuk membuatmu dekat

When you say your prayers, try to understand

Saat kau berdoa, cobalah untuk mengerti

I’ve made mistakes, I’m just a man

Aku membuat kesalahan, aku hanyalah seorang pria

When he holds you close, when he pulls you near

Saat dia memelukmu erat, saat dia menarikmu mendekat

When he says the words you’ve been needing to hear

Saat dia mengucapkan kata-kata yang ingin kau dengar

I’ll wish I was him ‘cause those words are mine

Aku akan berharap aku adalah dia karena kata-kata itu milikku

To say to you ‘til the end of time

Untuk mengatakan kepadamu sampai akhir zaman

And I will love you, baby, always

Dan aku akan selalu mencintaimu, sayang, selalu

And I’ll be there forever and a day, always

Dan aku akan berada di sana selamanya, selalu

If you told me to cry for you

Jika kau menyuruhku menangis untukmu

I could

Aku bisa

If you told me to die for you

Jika kau menyuruhku mati untukmu

I would

Aku bisa

Take a look at my face

Lihat wajahku

There’s no price I won’t pay

Tidak ada harga yang tidak akan kubayar

To say these words to you

Untuk mengucapkan kata-kata ini padamu

Well, there ain’t no luck

Yah, tak ada keberuntungan

In these loaded dice

Dalam dadu yang dimuat ini

But, baby, if you give me just one more try

Tapi, sayang, jika kamu memberiku kesempatan sekali lagi

We can pack up our old dreams and our old lives

Kita bisa mengemas impian lama dan kehidupan lama kita

We’ll find a place where the sun still shines

Kita akan menemukan tempat di mana matahari masih bersinar

And I will love you, baby, always

Dan aku akan selalu mencintaimu, sayang, selalu

And I’ll be there forever and a day, always

Dan aku akan berada di sana selamanya, selalu

I’ll be there ‘til the stars don’t shine

Aku akan berada di sana sampai bintang tak bersinar

‘Til the heavens burst and the words don’t rhyme

Hingga langit meledak dan kata-katanya tak berima

And I know when I die

Dan kutahu saat kumati

You’ll be on my mind

Kau akan selalu dalam pikiranku

And I’ll love you always

Dan aku akan selalu mencintaimu

