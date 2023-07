Lirik dan Terjemahan Lagu You're Still the One - Shania Twain: You’re Still The One I Run To

Shania Twain - Lirik dan terjemahan lagu You're Still the One - Shania Twain. Viral di TikTok dengan petikan lirik 'You’re still the one I run to, The one that I belong to'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu You're Still the One yang dinyanyikan oleh Shania Twain.

Lagu You're Still the One kembali viral akibat sering digunakan di aplikasi TikTok.

Biasanya, lagu You're Still the One digunakan untuk mengisi backsound konten dengan tema romantis bersama orang tersayang.

Petikan lirik lagu You're Still the One yang sering terdengar yakni 'You’re still the one I run to, The one that I belong to'.

Viralnya lagu You're Still the One ini lantaran di-cover oleh Eddie Tom pada 2021.

Untuk mengetahui makna lagunya, berikut lirik dan terjemahan lagu You're Still the One - Shania Twain:

Lirik dan Terjemahan Lagu You're Still the One - Shania Twain

When I first saw you, I saw love.

Saat pertama kali melihatmu, aku melihat cinta.

And the first time you touched me, I felt love.

Dan saat pertama kali kau menyentuhku, aku merasakan cinta.

And after all this time, you’re still the one I love.

Dan setelah sekian lama, kau masih yang aku cintai.

Looks like we made it

Nampaknya kita berhasil melakukannya

Look how far we've come my baby

Lihat seberapa jauh kita datang, sayangku

We mighta took the long way

Kita mungkin mengambil jalan yang panjang

We knew we'd get there someday

Tapi kita tahu kita akan sampai di sana suatu hari