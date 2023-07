Lirik Lagu dan Terjemahan Here With Me – Doyoung NCT OST See You in My 19th Life: Day By Day

Lirik lagu dan terjemahan Here With Me milik Doyoung NCT yang menjadi soundtrack film See You in My 19th Life.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan Here With Me milik Doyoung NCT yang menjadi soundtrack dalam film See You in My 19th Life.

Doyoung NCT kembali menunjukkan kemampuan vokalnya.

Kini ia kembali mengisi soundtrack untuk drama Korea, See You in My 19th Life yang bertajuk, Here with Me.

Drama See You in My 19th Life menceritakan kehidupan seseorang yang terus terlahir kembali tapi selalu mengingat kenangan di kehidupan sebelumnya.

Berikut lirik lagu Here with Me milik Doyoung NCT, dengan terjemahan bahasa Indonesianya:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan How Far Weve Come - Matchbox Twenty: Lets See How Far Weve Come

Eonjena nuneul gameul ttae

Gipeun bameul jinal ttae

Goyohan jeo haneul arae

Honjaseo day after day

Huimihan gieok neomeoe

Jeomjeom doesara nadeon

Nega nae gyeote meomulgil

Baraesseo stay

Here with me

I can feel you by my side

Eonjengabuteo yeosseulkka

Gyeolguk daeul geonman gatatdeon

Day by day

Iksukan barameul ttara

Neol daleun gireul jina

Modu da algesseo ijen

Gwaenchana stay

Meomchwojin sigan neoege

Jeonhal mari maneunde

Maemdoldeon maeumeun heogonge

Sarajyeo day after day

Heuteojin neoui moseubi

Jeomjeom seonmyeonghaejyeoseo

Eoneusae naui gyeoteuro

Dagawa stay

Here with me

I can feel you by my side

Eonjengabuteo yeosseulkka

Gyeolguk daeul geonman gatatdeon

Day by day

Iksukan barameul ttara

Neol daleun gireul jina

Modu da algesseo ijen

Gwaenchana stay

Here with me

Terjemahannya:

setiap kali aku memejamkan mata

ketika malam yang dalam berlalu

di bawah langit yang sunyi

Sendirian hari demi hari

melampaui kenangan samar

secara bertahap dihidupkan kembali

Aku harap kamu tetap di sisiku

Saya berharap tinggal

Di sini bersamaku

Aku bisa merasakanmu di sisiku

Apakah itu dari suatu saat

Sepertinya kita akhirnya akan mencapai

Hari demi hari

mengikuti angin yang akrab

Melewati jalan yang mirip denganmu

Aku tahu segalanya sekarang

tidak apa-apa tinggal

menghentikan waktu untukmu

Saya punya banyak hal untuk dikatakan

Jantung yang berputar ada di udara

menghilang hari demi hari

gambar Anda yang tersebar

semakin jelas

segera di sisiku

datang dan tinggal

Di sini bersamaku

Aku bisa merasakanmu di sisiku

Apakah itu dari suatu saat

Sepertinya kita akhirnya akan mencapai

Hari demi hari

mengikuti angin yang akrab

Melewati jalan yang mirip denganmu

Aku tahu segalanya sekarang

tidak apa-apa tinggal

Di sini bersamaku

(Tribunnews.com)