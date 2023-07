Anak Pinkan Mambo Cerita Sosok Penyelamat di Balik Pelecehan yang Dialaminya Ketika Sang Ibu Cuek

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Michelle Ashley, anak penyanyi Pinkan Mambo, menuturkan ayah tirinya Steve Wantania sedang menjalani hukuman penjara.

Ia menyebut Steve, suami Pinkan Mambo itu, adalah pelaku perkosaan terhadap dirinya.

"Sejak 2021 (dipenjara) sampai sekarang," ujar Michelle Ashley di kawasan Pondok Pinang Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

Michelle bersyukur ayah kandungnya masih peduli meski mereka sudah lama tak saling kontak.

Ia menghubungi sang ayah dan menceritakan kejadian yang dialaminya.

Sang ayah kemudian menjemputnya dan membantu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib hingga pelaku dipenjara.

"Yang selamatkan aku dari kejadian itu adalah papa aku sendiri," tuturnya.

Michelle menjelaskan saat mengadukan kejadian keji itu, sang ayah berada di Bali dan langsung menjemputnya.

"Dia di Bali, dia langsung segera jemput aku dan mengurus aku sidang dan segala macam," ungkapnya.

Ia membandingkan sikap sang ayah dengan Pingkan Mambo yang terkesan membiarkan Steve Wantania melakukan tindakan pelecehan.

"Alhamdulillah thank you for God, karena aku apresiasi perjuangannya dia dan berbeda dengan mami aku," jelasnya.