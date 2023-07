Cerita Model Karen Nijsen Jatuh Hati dengan Politisi Muda Fauzan Rachmansyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lama tak terdengar model Karen Afralia Nijsen kini tengah menjalin asmara dengan politisi muda yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah.

Momen kedekatan keduanya bahkan sering dipublikasi melalui story akun media sosial Instagram kedua pasangan muda ini.

Saat dikonfirmasi wartawan, wanita blasteran ini, begitu percaya diri membenarkan kisah asmara yang tengah mereka jalin.

Karen mengaku jatuh hati kepada Fauzan karena merupakan sosok yang pintar, kreatif, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu menjadi sumber inspirasi bagi kehidupannya.

"Dia hatinya sangat baik, memiliki jiwa sosial yang tinggi, pintar, kreatif dan sangat menjadi inspirasi," katanya kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Nilai positif yang dimiliki Fauzan itulah yang membuat dara kelahiran Bandung, Jawa Barat ini akhirnya jatuh cinta kepada Fauzan.

Apalagi sebagai seorang politisi muda, Fauzan memiliki pemikiran dan ide-ide yang luar biasa dalam berbagai bidang.

"Aku awalnya tertarik sama dia karena hati dan pola pikir dia yang sangat luar biasa. he's always willing to help people in any way possible," ujarnya.

Sosok Fauzan sebagai panutan dan menginspirasi membuat karen yakin hubungannya bisa terus berjalan dengan baik. "Saya sangat optimistic dengan relationship ini, dan so far so good, i'm very happy," katanya.

Sebagai kekasih hati, Karen pun tak segan akan mendukung semua kegiatan positif Fauzan. Apalagi sebagai politisi muda dan pebisnis, karir Fauzan terbilang cukup moncer.

Hal itu terbukti Fauzan sukses menduduki jabatan strategis di Partai Berkarya.

"Pasti dong mendukung. Walapun kami masing-masing punya kegiatan yang cukup padat, kita selalu quality time saat olahraga pagi dan naik motor kecil ke desa-desa sambil diskusi tentang buku-buku dan news situasi saat ini. The key is communication! We're always talking about current events," kata Karen.

Dikonfirmasi terpisah, Sekjen Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah membenarkan hubungan spesialnya dengan Karen Afralia Nijsen.

Fauzan menceritakan keduanya dipertemukan saat bekerja bareng Karen.