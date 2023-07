Chord Gitar dan Lirik Lagu Kisinan - Masdddho: Jebule Aku Mung Dadi Badute

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Kisinan yang dinyanyikan oleh Masdddho.

Lagu ini merupakan single ketiga yang ditulis oleh Masdddho.

Video klip lagu Kisinan telah diunggah di YouTube Masdddho pada 11 Juli 2023.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Kisinan - Masdddho:

Intro : C7



Reff :

F G

Tiwas tak gondeli tenanan

Em Am

Sayangku wes ora kurang-kurang

Dm G C C7

Jebul mung dadi pelampiasan



F G

Tiwas tak banggakne

Em Am

Tak pamer-pamerke

Dm G C

Jebule aku mung dadi badute

Intro : C F G



C F

Taun-taunan aku

G C -G/B

Wes ngancani sliramu

Am A Dm

Wes kadung kenal karo bapak ibu

F G

Wes kebacut nyaman ro sliramu

C F

Opo koWe ra ngerti

G C C-G/B

Opo ra ngrumangsani

Am A Dm

Yen wes kedaden koyo saiki

F G

Kudu piye aku bingung ngadepi

C F

Taun-taunan aku

G C

Wes ngancani sliramu

Am -A Dm

Wes kadung kenal karo bapak ibu

F G

Wes kebacut nyaman ro sliramu

C F

Opo kowe ra ngerti

G C

Opo ra ngrumangsani

Am -A Dm

Yen wes kedaden koyo saiki

F G

Kudu piye aku bingung ngadepi

Dm G C

Jebule kowe milih ro liyane

Dm G C

Ujung-ujunge mung kisinan dewe

C-C

Haduhh

(Tribunnews.com)