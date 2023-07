Chord Gitar dan Lirik Lagu Saktenane - Gilga Sahid ft Woro Widowati: Sepurane Yen Wis Nglarani

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord lagu Saktenane yang dibawakan oleh Gilga Sahid dan Woro Widowati berikut ini.

Penampilan kolaborasi Gilga Sahid dan Wiro Widowati membawakan lagu Saktenane milik grup band asal Yogyakarta, Vadesta, tengah viral di Youtube.

Sejak diunggah pada Kamis (20/7/2023), video tersebut telah ditonton sebanyak 523 ribu kali dan kini menempati posisi sebagai trending 19 di Youtube Music pada Jumat (28/7/2023).

Adapun lirik dan chord lagu Saktenane ialah sebagai berikut:

Intro: F G C..

F G C..

C G Am Em

kulonuwun ati sing wis nglarani..

F G C

opo saiki kowe bakal mbaleni..

F G Em Am

jujur seko ati iki pingin kowe bali..

Dm G C G

bakal tak tompo lalekno salahmu wingi..

C G Am Em

kang mas sepurane yen wis nglarani..

F G C

janji-janji suci mung tak blenjani..

F G

kabeh perjuanganmu..

Em Am

mung tak anggep angin lalu..

Dm G C

maafkan aku tlah mengecewakan kamu..

F G Em Am

saktenane..

Dm G C

aku isih tresno kowe..

F G Em Am

mugo wae..

Dm G C G

awak dewe saklawase..

Reff:

C G Am Em

janji suci ora bakal tak blenjani..

F G C

ora bakal luntur sak enteke umur..

F G

sliramu paling tak sayang..

Em Am

sing paling tak gadang-gadang..

Dm D G

panjalukku.. kowe ojo sumelang..

C G Am Em

kang mas aku percoyo karo sliramu..

F G C

ora bakal lungo sak liyane aku..

F G

pandongaku saben wengi..

Em Am

panjalukku marang Gusti..

Dm G C

bebarengan bebrayan tekaning pati..

Musik: Am..F..Dm..G..

F..G..Dm..G..G..

F G Em Am

saktenane..

Dm G C

aku isih tresno kowe..

F G Em Am

mugo wae..

Dm G C G

awak dewe saklawase..

Reff:

C G Am Em

janji suci ora bakal tak blenjani..

F G C

ora bakal luntur sak enteke umur..

F G

sliramu paling tak sayang..

Em Am

sing paling tak gadang-gadang..

Dm D G

panjalukku.. kowe ojo sumelang..

C G Am Em

kang mas aku percoyo karo sliramu..

F G C

ora bakal lungo sak liyane aku..

F G

pandongaku saben wengi..

Em Am

panjalukku marang Gusti..

Dm G C

bebarengan bebrayan tekaning pati..

F G

pandongaku saben wengi..

Em Am

panjalukku marang Gusti..

Dm G C

bebarengan bebrayan tekaning pati..

(Tribunnews.com)