Lirik Lagu Blue Velvet - Lana Del Rey, Disertai Terjemahan Bahasa Indonesia

She wore blue velvet

Bluer than velvet was the night

Softer than satin was the light

From the stars

She wore blue velvet

Bluer than velvet were her eyes

Warmer than May, her tender sighs

Love was ours

Ours a love I held tightly

Feeling the rapture grow

Like a flame burning brightly

But when she left, gone was the glow of

Blue velvet

But in my heart there'll always be

Precious and warm a memory

Through the years

And I still can see blue velvet through my tears

Terjemahan Bahasa Indonesia Blue Velvet - Lana Del Rey:

Dia mengenakan beludru biru

Lebih biru dari beludru malam

Lebih lembut dari satin adalah cahaya

Dari bintang-bintang

Dia mengenakan beludru biru

Matanya lebih biru dari beludru

Lebih hangat dari bulan Mei, desahan lembutnya

Cinta adalah milik kita

Cinta kita yang kupegang erat

Merasakan pengangkatan tumbuh

Seperti api menyala terang

Tapi ketika dia pergi, pergi adalah cahaya

Beludru Biru

Tapi di hatiku akan selalu ada

Kenangan yang berharga dan hangat

Selama bertahun-tahun

Dan aku masih bisa melihat beludru biru melalui air mataku

