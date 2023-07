Lirik Lagu dan Terjemahan Blinding Lights - The Weeknd: I'm Blinded By The Lights

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Blinding Lights yang dipopulerkan oleh The Weeknd.

Lagu berjudul Blinding Lights pertama kali dirilis pada 2019, lalu.

Lagu Blinding Lights masuk dalam album The Weeknd bertajuk 'After Hours'.

Lirik Lagu Blinding Lights - The Weeknd

Yeah

I've been tryna call

I've been on my own for long enough

Maybe you can show me how to love, maybe

I'm going through withdrawals

You don't even have to do too much

You can turn me on with just a touch, baby

I look around and

Sin City's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

Hey, hey, hey

I'm running out of time

'Cause I can see the sun light up the sky

So I hit the road in overdrive, baby, oh

The city's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

I'm just calling back to let you know (Back to let you know)

I could never say it on the phone (Say it on the phone)

Will never let you go this time (Ooh)

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Blinding Lights - The Weeknd

Ya

Aku sudah coba hubungi

Aku sudah cukup lama sendiri

Mungkin kau bisa menunjukkan kepadaku bagaimana mencintai, mungkin

Aku akan melalui penarikan

Kau bahkan tidak perlu melakukan terlalu banyak

Kau dapat menghidupkanku hanya dengan satu sentuhan, sayang

Aku melihat sekeliling dan

Sin City dingin dan kosong (Oh)

Tidak ada orang di sekitar untuk menilaiku (Oh)

Aku tidak bisa melihat dengan jelas saat kamu pergi

Aku berkata, ooh, aku terbutakan oleh cahaya

Tidak, aku tidak bisa tidur sampai aku merasakan sentuhanmu

Aku berkata, ooh, aku tenggelam di malam hari

Oh, saat aku seperti ini, kaulah yang aku percaya

Hei, hei, hei

Aku kehabisan waktu

Karena aku bisa melihat matahari menyinari langit

Jadi aku menabrak jalan di overdrive, sayang, oh

Kota ini dingin dan kosong (Oh)

Tidak ada orang di sekitar untuk menilaiku (Oh)

Aku tidak bisa melihat dengan jelas saat kamu pergi

Saya berkata, ooh, saya terbutakan oleh cahaya

Tidak, aku tidak bisa tidur sampai aku merasakan sentuhanmu

Aku berkata, ooh, aku tenggelam di malam hari

Oh, saat aku seperti ini, kaulah yang aku percaya

Aku hanya menelepon kembali untuk memberi tahumu (Kembali untuk memberi tahumu)

Aku tidak pernah bisa mengatakannya di telepon (Katakan di telepon)

Tidak akan pernah membiarkanmu pergi kali ini (Ooh)

Aku berkata, ooh, aku terbutakan oleh cahaya

Tidak, aku tidak bisa tidur sampai aku merasakan sentuhanmu

Hei, hei, hei

Hei, hei, hei

Aku berkata, ooh, aku terbutakan oleh cahaya

Tidak, aku tidak bisa tidur sampai aku merasakan sentuhanmu

