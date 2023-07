Pendiri Band Eagles, Randy Meisner Meninggal Dunia karena Komplikasi Penyakit Paru

TRIBUNNEWS.COM - Anggota pendiri band Eagles, Randy Meisner meninggal dunia di usia 77 tahun, band tersebut mengumumkan pada Kamis (27/7/2023).

Meisner meninggal pada Rabu (26/7/2023) malam di Los Angeles karena komplikasi dari penyakit paru obstruktif kronik, kata pihak Eagles dalam sebuah pernyataan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Meisner menjalani kehidupan yang sulit.

Pada 2016 lalu, istri Meisner, Lana Rae Meisner secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri dan meninggal dunia.

Meisner bergabung dengan Don Henley, Glenn Frey dan Bernie Leadon pada awal 1970-an untuk membentuk band klasik Los Angeles dan salah satu aksi paling populer dalam sejarah.

Baca juga: Tour Dewa 19 di Solo sampai Penampilan Tiara Andini di Malang, Cek Jadwal Akhir Pekan Ini

Randy Meisner, anggota pendiri Eagles, meninggal dunia pada usia 77 tahun, kata band itu pada Kamis (27/7/2023). (Twitter)

Rekan satu bandnya, Don Felder mengenang sosok bassis itu sebagai orang yang baik.

"Randy adalah bagian integral dari Eagles dan berperan penting dalam kesuksesan awal band," kata pernyataan Eagles.

"Jangkauan vokalnya mencengangkan, seperti yang terlihat pada balada khasnya, Take It to the Limit," papar band itu.

Sekilas tentang Band Eagles

Berevolusi dari country rock ke hard rock, Eagles menghasilkan single dan album hit selama dekade berikutnya, dimulai dengan Take It Easy dan dilanjutkan dengan Desperado, Hotel California dan Life in the Fast Lane.

Baca juga: Band Kotak Somasi Balik, Posan Tobing Bereaksi : Kita Bertemu di Pengadilan

Meskipun dinilai oleh banyak kritikus sebagai apik dan dangkal, Eagles merilis dua album paling populer sepanjang masa, Hotel California dan Their Greatest Hits (1971-1975).

Eagles awalnya dicap sebagai "mellow" dan "easy listening".

Tapi dengan album ketiga mereka, rilisan 1974 On the Border, mereka telah menambahkan seorang gitaris rock, Felder.

Meisner tetap bertahan sampai rilisan 1976 dari Hotel California, rekaman band yang paling terkenal.

Tapi ia hengkang dari Eagle segera setelah itu.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)