Susah Payah Jaga Berat Badan, Camellianah Masih Saja Jadi Korban Body Shaming

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Camellianah selalu cemas jika mengalami kenaikan berat badan.

Sebab, kondisi tersebut membuat penampilannya dalam berbusana tak lagi sempurna.

"Itu langsung yang kayak buru-buru olahraga," ujar Camellianah.

Untuk urusan olahraga, ia memilih golf.

Olahraga tersebut memiliki banyak manfaat kesehatan, antara lain membantu membakar kalori, mengurangi stres, menjaga kesehatan tulang dan jantung.

Dan yang tak kalah penting yakni, membuat tidurnya berkualitas.

Tak sampai di situ, Camellianah juga sangat ketat dalam menjaga pola makanan.

"Buat para perempuan, ayo kurang-kurangin makan makanan bertepung dan berminyak," lanjut dia.

Menurut pemilik akun instagram @camellianah dan TikTok @Yourbby, makanan bertepung dan berminyak dapat memicu kenaikan berat badan.

Dengan pola hidup demikian, tak heran Camellianah selalu terlihat sempurna di setiap penampilannya.

Hal itu bisa dilihat dari postingannya di Instagram.

Mengenai aktivitasnya di media sosial, diakui Camellianah berawal dari iseng upload dan keseruannya dalam beraktivitas.

"Eh terus nyaman dan diterusin deh," lanjut dia.

Namun, diakuinya masih ada saja netizen yang usil memberi komentar negatif tentang tubuhnya. Dengan kata lain ia jadi korban body shaming.

"Cuma, aku sendiri enggak mikirin. Be yourself and let it flow," ujar Camellianah.