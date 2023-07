Chord Gitar dan Lirik Lagu Pengantin Baru - Nasida Ria: Duhai Senangnya Pengantin Baru

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar lagu Pengantin Baru yang dipopulerkan oleh Nasida Ria.

Penggalan lirik "Duhai senangnya pengantin baru", merupakan lirik lagu Pengantin Baru - Nasida Ria yang viral di TikTok dan media sosial lainnya.

Lirik lagu Pengantin Baru - Nasida Ria tersebut akrab dengan telinga pendengarnya karena viral dan banyak dinyayikan para penyanyi lain di pesta pernikahan.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pengantin Baru - Nasida Ria:

Intro : Am..

Am G Am..

G F Am..

Am G Am..

G F Am..

G F Am..

G F Am..

Am..G F Am..

Am G Am

Duhai senangnya pengantin baru...

G F Am

Duduk bersanding bersenda gurau..

Am G Am

Duhai senangnya pengantin baru...

G F Am

Duduk bersanding bersenda gurau..

G F Am

Bagaikan raja.. dan permaisuri..

G F Am

Tersenyum simpul.. bagaikan bidadari..

Am

Duhai senangnya..

G F Am

Menjadi pengantin baru..

*)

Am G Am

Duhai senangnya pengantin baru...

G F Am

Duduk bersanding bersenda gurau..

Am G Am

Aduh senangnya pengantin baru...

G F Am

Duduk bersanding bersenda gurau..

#)

G F Am

Bagaikan raja.. dan permaisuri..

G F Am

Tersenyum simpul.. bagaikan bidadari..

Am

Duhai senangnya..

G F Am

Menjadi pengantin baru..

Musik: G...Am G...Am

G...Am G...Am

Reff I:

G Am

Hilangkanlah masa remajamu uu uu..

G Am

Disaat kau berbulan madu uu uu..

G Am

Hilangkanlah masa remajamu uu uu..

G Am

Disaat kau berbulan madu uu uu..

G F Am

Agar kelak kau hidup bahagia..

G F Am

Rukun aman damai dan sentosa..

Am

Duhai senangnya..

G F Am

Menjadi pengantin baru..

*)

Am G Am

Duhai senangnya pengantin baru...

G F Am

Duduk bersanding bersenda gurau..

Am G Am

Duhai senangnya pengantin baru...

G F Am

Duduk bersanding bersenda gurau..

#)

G F Am

Bagaikan raja.. dan permaisuri..

G F Am

Tersenyum simpul.. bagaikan bidadari..

Am

Duhai senangnya..

G F Am

Menjadi pengantin baru..

Musik : G...Am G...Am

G...Am G...Am

Reff II:

G Am

Disaat kau berbulan madu uu uu..

G Am

Tinggalkan di masa depanmu uu uu..

G Am

Kisahkanlah masa remajamu uu uu..

G Am

Songsonglah masa depanmu uu uu...

G F Am

Agar kelak kau hidup bahagia..

G F Am

Hidup aman damai dan sentosa..

Am

Duhai senangnya..

G F Am

Menjadi pengantin baru..

*)

Am G Am

Duhai senangnya pengantin baru...

G F Am

Duduk bersanding bersenda gurau..

Am G Am

Duhai senangnya pengantin baru...

G F Am

Duduk bersanding bersenda gurau..

#)

G F Am

Bagaikan raja.. dan permaisuri..

G F Am

Tersenyum simpul.. bagaikan bidadari..

Am

Duhai senangnya..

G F Am

Menjadi pengantin baru..

Outro : Am..G F Am..Am

Video Musik Lagu Pengantin Baru - Nasida Ria

(Tribunnews.com)