Festival Lintas Melawai Membawa Nostalgia Indah Kembali ke Kejayaan Blok M Era 90an

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anda yang lahir di tahun 1970an atau 1980-a pasti tidak asing dengan nama-nama musisi dan sineas seperti Denny Malik, Trio Libels, Vina Panduwinata, Sandro Tobing, Mus Mujiono, Trie Utami, hingga Rano Karno dan Paramitha Rusady.

Jika iya, selama tiga hari ini, nama-nama yang disebut di atas dan sejumlah para pesohor tenar era 1980-an dan 1990-an tampil di festival musik dan fesyen bertajuk Lintas Melawai yang diselenggarakan di kawasan Blok M Mall pada 28 Juli - 30 Juli 2023.

Festival yang berlangsung pagi hingga malam hari ini mengajak para anak muda era 1980an dan 1990an mengenang kembali kejayaan kawasan Blok M sebagai pusat anak muda Jakarta nongkrong yang pada era itu mereka istilahkan dengan sebutan 'tempat ngeceng.'

Event ini digagas oleh Helmy Yahya dan Denny Malik, yang juga menjadi anak muda di masanya yang pernah menikmati gegap gempita kawasan Blok M sebagai tempat nongkrong anak muda masa itu.

"Saya berhutang pada Blok M yang membawa saya jadi pelaku industri kreatif, tanpa Blok M saya mungkin jadi akuntan atau PNS. Sekarang, kita mencoba mengajak untuk memulai lagi tradisi mejeng di Blok M lewat acara ini," ujar Helmy Yahya, Sabtu, 29 Juli 2023.

"Saya nggak menyangka sambutan event ini begini bagus, baik dari teman-teman komunitas maupun teman seprofesi. Kita ingin kembalikan lagi ke era 1980an dan 1990an yang jadi puncak kejayaan budaya pop Indonesia," kata dia.

Acara ini memang cukup sukses mengajak pengunjung bernostalgia ke ambience retro kawasan Blok M era 1980an dan 1990an jika dilihat dari konten acaranya.

Misalnya, ditandai dengan kehadiran ikon-ikon Blok M masa itu seperti komunitas sepeda BMX, kuliner Gule Tikungan alias Gultik hingga Roti Bakar Eddy yang kini melegenda dan punya cabang di mana-mana.

Ada juga kegiatan parade yang akan diramaikan komunitas otomotif mobil Go90s, Klasik Retro, motor klasik seperti Campursari Vespa, 2stroke, sepeda OSBMX, Sepatu Roda Skate Lovers, dan komunitas All Line Dance maupun komunitas Photography Saljudilangit.

Tidak ketinggalan beberapa komunitas dari sekolah di sekitar lokasi Sultan Hasanudin Dalam, Blok M Mall.

Ai Syarif, Fashion Designer dan alumni Swara Maharddhika mengatakan, kenangan 80-90an di event ini dikemas sedemikian rupa dengan kegiatan-kegiatan yang mengundang memori indah di masa lalu.

"Lintas Melawai merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi seni, budaya, & kegiatan komunitas di wilayah sekitar Blok M. Di tahun 80-an di sekitar jalan Melawai Raya, Blok M, sempat jadi arena gaul, tempat ngeceng dan mejengnya anak muda saat itu. Akhirnya daerah itu dikenal dengan nama Lintas Melawai," ujar Ai Syarif.

Helmy Yahya (tengah, berkaus merah), penggagas acara Lintas Melawai bersama para pelaku industri kreatif era 1980an dan 1990an di konferensi pers kegiatan ini di kawasan Blok M Mall, Jakarta. (Ist)

Selain nama-nama di atas, event ini juga dimeriahkan Alumni Swara Maharddhika, Three Ladies, Iwan Keplek (DJ), Cockpit Band, Sandro Tobing, Mus Mujiono, Trie Utami, Otti Jamalus House Music, Groovebox Story Ft.Melly Manuhutu, Story Audiensi Band & Ruth

Sahanaya.

Ada juga penampilan desainer fesyen ternama seperti Corrie Kastubi, Widhi Budimulia, Ai Syarif 1965, Suzan Zhuang, Yon Yulizar, Nita Seno Adji, Dimas Mahendra & Shannelom Yuma, Ramar, Keke Marpaung, Ichwan Thoha, Anastasia Inne Adhe, Erdan, Rudy Chandra, Rasyid Salim, Abee

By Ariy Arka, Ida Giriz, Coenrad By Kunce, Priya By Dana, Kain Pinawetengan, Yongky Batik Tradisional, yang diperagakan oleh Look Academy.