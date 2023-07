Lirik Lagu dan Terjemahan Heaven - Bazzi: Beautiful Soul, You're Out Of Control

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Heaven yang dinyanyikan oleh penyanyi Amerika Serikat, Bazzi.

Lagu Heaven dirilis pada 19 Agustus 2022 dalam album yang bertajuk 'Infinite Dream'.

Sejak pertama kali dirilis lagu Haven telah ditonton sebanyak 1,8 juta kali di YouTube.

Simak liriklagu Haven yang dinyanyikan oleh Bazzi lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Beautiful soul

Jiwa yang cantik

You're out of control

Kau lepas kendali

Just like there's no

Seakan-akan tak ada

Body that be watchin' you

Tubuh yang mengawasimu

Chasin' a thrill

Memburu sensasi

With powder and pills

Dengan serbuk dan pil

It's a girls' world

Ini dunia perempuan

And everybody's in it

Dan semua orang di dalamnya

I try to fight the feeling (Feeling)

Aku mencoba melawan perasaan

But I think I'm past the ceiling

Tapi kurasa aku terbang tinggi