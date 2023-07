Chord Gitar dan Lirik Lagu Tungkek Mambaok Rabah - Fauzana, Viral di TikTok: Cabiak Sibulu Ayam

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul 'Tungkek Mambaok Rabah' merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Fauzana.

Lagu yang menggunakan bahasa Minang ini tengah populer di media sosial, terutama Aplikasi TikTok.

Terlebih, banyak warganet yang menggunakan lagu ini sebagai backsound dari konten video mereka.

Secara menyeluruh, lagu ini berkisah tentang kehidupan dalam keluarga yang harus saling tolong menolong baik dalam keadaan sulit maupun senang.

Pasalnya roda kehidupan akan terus berputar, kadang di atas kadang juga di bawah.

Berikut inilah lirik dan chord gitar lagu 'Tungkek Mambaok Rabah' - Fauzana:

Intro : Am A Dm

G..F Am

G C G Am

G C G Am



Am

dakek caliak mancaliak

Am G

jauah jalang man jalang

Dm Am

sakik basilau sanang bahambauan

G C G Am

baitulah badunsanak jo basudaro

G C G Am

baitulah badunsanak jo basudaro

.

Int. G C G Am

.

Am

cabiak cabiak sibulu ayam

Am G

takadang rapek kadang maranggang

Dm

ketek salapiak sakatiduran

Am

gadang baiyo dalam rundiangan

G C

bakakak jo baradiak

G Am

dakek mangko ka berang

G C

bakakak jo baradiak

G Am

jauah mangko ka sayang

.

Int. G C G Am E

.

Reff :

Am

bagumam galak kutiko lai

A Dm

di nan tido kok dapek samo manangih

G

tanyo batanyo nasib ka mujua

F C G

ringan dijinjiang barek dipikua

.

Am

antah ko tungkek mambaok rabah

A Dm

tunggak tuo tampak baransua guyah

G

daulu pai sairiang jalan

F Am

kini pulang raso basimpang

.

G C

iyo baiyo basudaro

G Am

samo manjago sarumah tuo

G C

salamo hiduik roda baputa

G Am

nan ka nasib tantu batuka

.

Musik : Am A Dm

G F Am

G C G Am

G C G Am

.

Am

cabiak cabiak sibulu ayam

Am G

takadang rapek kadang maranggang

Dm

ketek salapiak sakatiduran

Am

gadang baiyo dalam rundiangan

G C

bakakak jo baradiak

G Am

dakek mangko ka berang

G C

bakakak jo baradiak

G Am

jauah mangko ka sayang

.

Int. G C G Am E

.

Reff :

Am

bagumam galak kutiko lai

A Dm

di nan tido kok dapek samo manangih

G

tanyo batanyo nasib ka mujua

F C G

ringan dijinjiang barek dipikua

.

Am

antah ko tungkek mambaok rabah

A Dm

tunggak tuo tampak baransua guyah

G

daulu pai sairiang jalan

F Am

kini pulang raso basimpang

.

G C

iyo baiyo basudaro

G Am

samo manjago sarumah tuo

G C

salamo hiduik roda baputa

G Am

nan ka nasib tantu batuka

.

Outro : Am A Dm

G F Am

G C G Am

G C G Am

