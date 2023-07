Chord Gitar Lagu Kembalilah Padaku - Adista, Kunci Gitar Am, Lirik: Ku Mencintaimu Tulus dari Hati

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Kembalilah Padaku dinyanyikan oleh grup musik Adista.

Lagu Kembalilah Padaku diawali lirik 'Ku mencintaimu tulus dari hati'.

Tembang Kembalilah Padaku ini dapat dimainkan dari kunci gitar Am.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kembalilah Padaku - Adista

Intro : Am G F E

Am G F E Am

Am G

Ku mencintaimu tulus dari hati

F E

Ku menyayangimu selalu

Am G

Jangan pernah pergi jauh dari hati

F E

Sungguh hati ini tak mampu

Am G

Melihat kau pergi jauh dari hati

F E

Sungguh hati ini tak mampu

Am G

Mengapa kau pergi meninggalkan hati

F E

Sungguh hati ini tak sanggup

Bridge:

F C

Ku ingin engkau mengerti

Dm Am G

Apa yang ku rasakan saat ini

Reff:

C G Am

Kembalilah padaku saat ini

F G

Sungguh ku tak mampu bila tiada kau disini

C G Dm

Jangan kau pergi lagi dari hati

Am A G

Sungguh ku tak sanggup hidup tanpa kau disisi

Interlude: C G Am F G

C G Dm Am

Bridge:

F C

Ku ingin engkau mengerti

Dm Am G

Apa yang ku rasakan saat ini

Back to: Reff 2X

