Julie Estelle Umumkan Kelahiran Anak Pertama, Banyak Selebriti Ucapkan Selamat

TRIBUNNEWs.COM - Kabar gembira datang dari Julie Estelle. Ia dan sang suami David Tjiptobiantoro mengumumkan kehadiran anak pertama mereka.

Ia juga menyertakan nama anak mereka, yakni Brielle Leia Tjiptobiantoro.

"Meet the new love of our lives, Brielle Leia Tjiptobiantoro, born 20th of July 2023," tulis Julie Estelle dan David di masing-masing akun Instagram mereka.

Baca juga: Dua Tahun Menikah, Julie Estelle Bagikan Kabar Kehamilan hingga Tulis Pesan Menyentuh

Postingannya dibanjiri ucapan selamat oleh sejumlah selebriti dengan akun centang biru.

@therealdisastr milik Dian Sastro, "Congratulations guys!!!!"

@maiaestiantyreal milik Maia Estianty, "Selamat ya @julstelle and @davidtjipto …."



@lunamaya, "Congrats @julstelle."

@iko.uwais, " Congrats lehaaa @julstelle @davidtjipto."

Julie Estelle menikah dan David Tjiptobiantoro menikah pada Februari 2021. Pernikahan mereka digelar tertutup di Maladewa.

Usia David Tjiptobiantoro 14 tahun lebih tua dari Julie Estelle.