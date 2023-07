Lirik dan terjemahan lagu I Want To Hold Your Hand yang dipopulerkan oleh The Beatles.

Lagu I Want To Hold Your Hand dirilis pada tahun 1963.

Berikut lirik dan terjemahan lagu I Want To Hold Your Hand - The Beatles:

Oh yeah, i´ll tell you something

Oh iya, akan kukatakan sesuatu padamu

I think you´ll understand

Kukira kau akan mengerti

When i say that something

Disaat aku mengatakannya

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

Oh, please say to me

Oh, tolong katakan padaku

You´ll let me be your man

Kau akan mengizinkan ku tuk jadi pria mu

And please say to me

Dan tolong katakan padaku

You´ll let me hold you hand

Kau akan mengizinkan ku tuk genggam tangan mu

Now let me hold your hand

Sekarang biarkanlah ku genggam tangan mu

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

And when i touch you i feel happy inside

Dan saat ku menyentuhmu kurasa bahagia sekali

It´s such a feeling

Ini semacama perasaan

That my love

Itulah cintaku

I can´t hide

Ku tak bisa sembunyi

I can´t hide

Ku tak bisa sembunyi

I can´t hide

Ku tak bisa sembunyi

Yeah you got that something

Ya kau dapatkan sesuatu

I think you'll understand when i tell you

Kukira kau akan paham ketikan kukatakan

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

Yeah you got that something

Ya kau dapatkan sesuatu

I think you'll understand when i tell you that

Kukira kau akan paham ketikan kukatakan bahwa

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

I wanna hold your hand

Ingin ku genggam tangan mu

