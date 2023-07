Para Finalis Miss Universe Indonesia 2023 Tampilkan Keanggunan dan Kecerdasan di Malam Preliminary

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para Finalis Miss Universe Indonesia 2023 tampil anggun dalam malam preliminary.

Ke-30 finalis tampil dengan balutan busana perpaduan modern dan budaya tradisional Jawa.

Kolaborasi penampilan menawan Jawa tradisional-modern di Preliminary Miss Universe Indonesia 2023 menonjolkan budaya klasik Wayang beradu dengan mode kontemporer.

Poppy Capella selaku National Director memperlihatkan para finalis beraksi dalam busana sportwear.

"Kami sangat bangga bisa mempersembahkan Preliminary Miss Universe Indonesia 2023 ini," kata Poppy Capella di acara Preliminary, di Sari Pacific Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

Selain menampilkan perpaduan budaya klasik dan modern, para finalis selain menampilkan kelihaian dalam menyuarakan kepedulian terkait isu sosial maupun isu global yang ada di masyarakat.

Di akhir, terdapat beberapa pemenang dari 30 finalis yang mendapat penghargaan di acara Preliminary Miss Universe Indonesia 2023

Dalam kategori top model (best catwalk), influencer, best advocacy in social issues and society, inspirational (best speech), leadership (best in classes: most intelligent participation and enthusiasm), most stylist, confidently beautiful, picturesque, queen of hearts, and radiant skin.

Preliminary adalah sesi penjurian yang dilakukan sebelum malam grand final dalam Miss Universe Indonesia 2023.

Sementara itu, grand final Miss Universe Indonesia 2023 akan diselenggarakan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, 03 Agustus 2023.

Acara puncak tersebut akan dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) dan Fabio Asher.

Di malam grand final dihadiri oleh Miss Universe 2022, R'Bonney, untuk tiket Grand Final Miss Universe Indonesia 2023 sudah tersedia, bisa dibeli secara online.