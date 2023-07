Chord Gitar Lagu Sejuta Luka - Rita Sugiarto, Kunci Gitar Am, Lirik: Terpaksa Aku Pergi Jauh Darimu

TRIBUNNEWS.COM – Chord gitar dan lirik lagu Sejuta Luka yang dinyanyikan oleh Rita Sugiarto.

Lagu ini dapat dimainkan dari kunci gitar Am.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Terserah - Slank: Cepat-cepat Jangan Terlambat

Chord Gitar dan Lirik Kunci Gitar Sejuta Luka - Rita Sugiarto

Am Am Am E C Bm Am

Am

Am Am E Am

Am E

Terpaksa aku pergi jauh darimu

D A F Am

Tak tahan rasanya terus begini..

Int: E Am..

Am E

Kau goreskan sejuta luka di dada

D A F Am

Tanpa kau hiraukan perasaanku..

Am E Am

Hoooo...hooo...hoo..oo

Am C

Pedihnya hatiku...uuu...

Am

Kau buat kecewa..

Musik :

Am B Am [2x]

F E Am E Am

Reff:

D Am

Apalah artinya kau tanamkan cinta

B F E

Kalau akhirnya kau hancurkan pula..

Int: E F Am

D Am

Andaikan kau tahu perasaanku

B F Am

Tak mungkin engkau berbuat semaumu..

D F E

Cintaku pada dirimu

D F Am

Suci tanpa kepalsuan..

#)

Am E

Terpaksa aku pergi jauh darimu

D A F Am

Tak tahan rasanya terus begini..

Am E Am

Hoooo...hooo...hoo..oo

Am C

Pedihnya hatiku...uuu...

Am

Kau buat kecewa..

Musik :

Am B Am [2x]

F E Am E Am

Kembali ke : Reff, #)

(Tribunnews.com)